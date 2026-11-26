Traş sırasında nefes borusuna şeker kaçan müşteriyi ‘heimlich’ kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir erkek kuaföründe tıraş olan müşterinin nefes borusuna şeker kaçtı. Müşterisinin durumunu fark eden iş yeri sahibi Muammer Dalkıran, Heimlich manevrası uygulayarak nefes borusuna kaçan şekeri çıkardı. Dalkıran'ın müdahalesiyle müşteri yeniden nefes alabildi.
Tıraş olurken nefes borusuna şeker kaçan müşteri, kuaförün müdahalesiyle kurtuldu. İş yeri sahibi Muammer Dalkıran, müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.
KUAFÖRDE KORKU DOLU ANLAR
Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kurul Sokak'ta bulunan bir erkek kuaföründe meydana geldi. İş yerinde tıraş olan A.K.'nin nefes borusuna şeker kaçtı. Tıraş sırasında müşterisinin yaşadığı rahatsızlığı fark eden iş yeri sahibi Muammer Dalkıran, hemen müdahalede bulundu.
HEIMLICH MANEVRASIYLA KURTARDI
Müşterisinin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden Dalkıran, A.K.'ye Heimlich manevrası uyguladı. Müdahalenin ardından müşterinin nefes borusuna kaçan şeker çıktı. Kuaförün müdahalesiyle nefes borusundaki şekerden kurtulan A.K., yeniden rahat bir nefes aldı.