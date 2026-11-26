Milas'ta bıçaklı kavga can aldı! 17 yaşındaki Devrim kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Milas ilçesinde aralarında husumet bulunan iki kişinin anlaşmazlıklarını konuşmak için bir parkta buluşması ölümle sonuçlandı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan 17 yaşındaki Devrim Gür, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli U.H.Ç. gözaltına alındı.
- Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Sultan Parkı'nda saat 21.00 sıralarında aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Devrim Gür ile U.H.Ç. arasında çıkan bıçaklı kavgada Gür hayatını kaybetti.
- Şüpheli U.H.Ç. suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
- Olayla ilgili kasten öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.
Milas'ta bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki Devrim Gür hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan soruşturma başlatıldı.
ARALARINDAKİ HUSUMETİ KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR
Olay, saat 21.00 sıralarında Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki Sultan Parkı'nda meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 17 yaşındaki Devrim Gür ile U.H.Ç., yaşadıkları anlaşmazlığı konuşmak üzere bir araya geldi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Devrim Gür bıçakla yaralandı.
17 YAŞINDAKİ DEVRİM KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Gür, tedavi altına alındı. 17 yaşındaki Devrim Gür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI
Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli U.H.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şüpheli, suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN SORUŞTURMA
Devrim Gür'ün hayatını kaybettiği olayla ilgili kasten öldürme suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan U.H.Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.