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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'da oynadığı maçta güvenlik güçlerinin sert müdahalesi yaşandı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI BAYILDI

Tribünlerde Filistin bayrakları açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcü polisi biber gazıyla karşılık verdi. Olayların stadyum dışına da yayıldığı belirtildi. Dışarıdaki müdahale sırasında bir polis yumruk attığı Beşiktaş taraftarını bayılttı.

STADYUMDA ANONSLAR ÜST ÜSTE

Öte yandan stadyumda güvenlik güçlerinden uzaklaşan Beşiktaş taraftarı "Yönetim uyuma, taraftara sahip çık." tezahüratı yaptı. Stadyumda sık sık "Maçı oynatmayacaklar! Lütfen sakin olun. Lütfen sakin olun, bir şeyler atmayın." ve "Takımımıza ceza getirecek bir şeyler yapmayalım lütfen." şeklinde anonslar yapıldı.

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