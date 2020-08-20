BALPINAR HABERLERİ

Balpınar 8.7.2020
Batman'da haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması
Batman'ın Balpınar beldesinde haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması başlatıldı.
Balpınar 24.6.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Geyve Yöresel Ürünler Merkezi detay Üretilmiş ürünlerin satışı detay Sevilay Çınar röp. Şeftali ve kiraz temizleme detay Şeftali reçeli yapımı detay Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya röp. HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), Haber Kodu : 200624048 =========================== HAYVANLARIN OTLATILAMADIĞI MERADA TEMİZLİK BATMAN'ın merkeze bağlı Balpınar beldesinde, dikenli otları nedeniyle zaman zaman hayvanların yaralandığı 1100 dekarlık mera, kurumların ortak çalışmasıyla temizlendi.
Balpınar 24.6.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Geyve Yöresel Ürünler Merkezi detay Üretilmiş ürünlerin satışı detay Sevilay Çınar röp. Şeftali ve kiraz temizleme detay Şeftali reçeli yapımı detay Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya röp. HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), =========================== HAYVANLARIN OTLATILAMADIĞI MERADA TEMİZLİK BATMAN'ın merkeze bağlı Balpınar beldesinde, dikenli otları nedeniyle zaman zaman hayvanların yaralandığı 1100 dekarlık mera, kurumların ortak çalışmasıyla temizlendi.
Balpınar 19.5.2020
Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor.
Balpınar 19.5.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 5
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------- Yılından görüntü Genel ve detay görüntüler Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL, ======================== Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor.
Balpınar 29.4.2020
İluh Deresi'nin ıslah talebi Bakan Murat Kurum'a iletildi
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür yaptığı açıklamada, Vali ve Batman Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sason, Gercüş, Hasankeyf, Balpınar ve Yücebağ belediye başkanlarının katımıyla Bakan Kurum video konferans görüşmesi yaptıklarını söyledi.
Balpınar 15.3.2020
Bir nesile televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca: Kameralarda sınıf ortamı gördüm
Balpınar 14.2.2020
Siirt'te yediemin otoparkından çekiciyle çalınan 32 araç Batman'da bulundu
Çalıntı araçların Batman merkeze bağlı Balpınar beldesi Seyrantepe Mahallesinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 32 araca el konulduğu, bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Balpınar 25.1.2020
AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Batman Daraltılmış Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve partililer katıldı.
Balpınar 5.1.2020
AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi
AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Necmettin Söğüt yeniden seçildi.
Balpınar 15.10.2019
DHA YURT BÜLTENİ-21
Arslan'ı yıllardır tanıyan ve bu özelliğini bilen Dursun Karakaş, "Ben kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Ethem abi mıknatıs gibidir. Demir para yapıştırırsın kalır, tepsi yapıştırırsın kalır, düşürmez. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bir insanın vücudunda çay tepsisinin durması mümkün değil" dedi. Hasan Balpınar ise, "İnsan vücudunda bulunan elektrik onda çok yoğun.
Balpınar 6.9.2019
Mazıdağı'na bağlı 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocekent köyü çıkışında yapılacak bakım çalışmalarından dolayı 7-8 Eylül tarihleri arasında sabah 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocakent, Karataş, Balpınar, Sakızlı, Gümüşyuva ve Göktaş mahallelerine enerji verilmeyeceği kaydedildi.
Balpınar 25.8.2019
"İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar"
Sergi farklı coğrafyalardan Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther'ın çalışmalarını ağırladı.
Balpınar 3.8.2019
HDP'li meclis üyelerinin, AK Partili meclis üyesinin korumasını darbettiği anlar kamerada
Balpınar 4.7.2019
Batman'da "Tarla Günü" etkinliği
Batman Valisi Hulusi Şahin, "Tarla Günü" etkinlikleri kapsamında Balpınar beldesine bağlı Zorköy'de seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi.
Balpınar 3.6.2019
Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı
ifa'nın davetiyle Susanne Weiß ve Inka Gressel ile İstanbul Modern'den Öykü Özsoy'un küratörlüğünde gerçekleşen sergi farklı coğrafyalardan Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther'ın çalışmalarını ağırlıyor.