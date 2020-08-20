BALPINAR HABERLERİ
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Balpınar Haberleri

Balpınar haber, Balpınar son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Balpınar: AK Parti İl Başkanı Gür, cami ve külliye alanında incelemede bulunduBalpınar 20.8.2020
AK Parti İl Başkanı Gür, cami ve külliye alanında incelemede bulundu
Balpınar 8.7.2020
Batman'da haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması
Batman'ın Balpınar beldesinde haşereyle mücadele için ilaçlama çalışması başlatıldı.
Balpınar 24.6.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM - TEKRAR
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ  Geyve Yöresel Ürünler Merkezi detay  Üretilmiş ürünlerin satışı detay  Sevilay Çınar röp.  Şeftali ve kiraz temizleme detay  Şeftali reçeli yapımı detay  Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya röp.  HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),  Haber Kodu : 200624048 =========================== HAYVANLARIN OTLATILAMADIĞI MERADA TEMİZLİK   BATMAN'ın merkeze bağlı Balpınar beldesinde, dikenli otları nedeniyle zaman zaman hayvanların yaralandığı 1100 dekarlık mera, kurumların ortak çalışmasıyla temizlendi.
Balpınar 24.6.2020
DHA YURT ÖZEL GÜNDEM
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ  Geyve Yöresel Ürünler Merkezi detay  Üretilmiş ürünlerin satışı detay  Sevilay Çınar röp.  Şeftali ve kiraz temizleme detay  Şeftali reçeli yapımı detay  Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya röp.  HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya),  =========================== HAYVANLARIN OTLATILAMADIĞI MERADA TEMİZLİK   BATMAN'ın merkeze bağlı Balpınar beldesinde, dikenli otları nedeniyle zaman zaman hayvanların yaralandığı 1100 dekarlık mera, kurumların ortak çalışmasıyla temizlendi.
Balpınar: BATMAN Hayvanların otlatılamadığı merada temizlikBalpınar 24.6.2020
BATMAN Hayvanların otlatılamadığı merada temizlik
Balpınar: Hayvanların otlatılamadığı merada temizlikBalpınar 24.6.2020
Hayvanların otlatılamadığı merada temizlik
Balpınar: AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çiftçilerin sorunlarını dinlediBalpınar 8.6.2020
AK Parti Batman İl Başkanı Gür, çiftçilerin sorunlarını dinledi
Balpınar 19.5.2020
Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor.
Balpınar 19.5.2020
DHA YURT BÜLTENİ - 5
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------- Yılından görüntü Genel ve detay görüntüler Haber: Serkan BİNGÖL-Kamera: BİNGÖL, ======================== Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor BATMAN'ın Balpınar beldesindeki seracılar, dernek kurup tek çatıda toplanıyor.
Balpınar: Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyorBalpınar 19.5.2020
Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
Balpınar: Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyorBalpınar 19.5.2020
Batmanlı seracılar tek çatı altında toplanıyor
Balpınar: 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlarBalpınar 1.5.2020
1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar
Balpınar: 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar - DİYARBAKIR/BATMAN/Balpınar 1.5.2020
1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar - DİYARBAKIR/BATMAN/
Balpınar: 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlarBalpınar 1.5.2020
1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyorlar
Balpınar 29.4.2020
İluh Deresi'nin ıslah talebi Bakan Murat Kurum'a iletildi
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür yaptığı açıklamada, Vali ve Batman Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Sason, Gercüş, Hasankeyf, Balpınar ve Yücebağ belediye başkanlarının katımıyla Bakan Kurum video konferans görüşmesi yaptıklarını söyledi.
Balpınar: Mardin'de sağanak sonrası yaşanan su baskınında 2 küçükbaş telef olduBalpınar 28.3.2020
Mardin'de sağanak sonrası yaşanan su baskınında 2 küçükbaş telef oldu
Balpınar: Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı mobeseye yansıdıBalpınar 25.3.2020
Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı mobeseye yansıdı
Balpınar: Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdıBalpınar 25.3.2020
Batman'da 3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı
Balpınar: Balpınar Belediyesinden dezenfekte çalışmalarıBalpınar 21.3.2020
Balpınar Belediyesinden dezenfekte çalışmaları
Balpınar: Bir nesile televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca: Kameralarda sınıf ortamı gördümBalpınar 15.3.2020
Bir nesile televizyondan İngilizce öğreten Zülal Hoca: Kameralarda sınıf ortamı gördüm
Balpınar 14.2.2020
Siirt'te yediemin otoparkından çekiciyle çalınan 32 araç Batman'da bulundu
Çalıntı araçların Batman merkeze bağlı Balpınar beldesi Seyrantepe Mahallesinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 32 araca el konulduğu, bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Balpınar: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu açtıBalpınar 8.2.2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kahramanmaraş'ta Kur'an kursu açtı
Balpınar: Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce öğretiminde yapılan hatalar konuşulduBalpınar 6.2.2020
Anadolu Üniversitesi'nde İngilizce öğretiminde yapılan hatalar konuşuldu
Balpınar: Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştuBalpınar 6.2.2020
Öğretmen adayları eğitim çalıştayında buluştu
Balpınar 25.1.2020
AK Parti Batman Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı
AK Parti Batman Daraltılmış Merkez İlçe Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Parti binasında yapılan toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, Merkez İlçe Başkanı Yusuf Bülbül, Balpınar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Geylani ve partililer katıldı.
Balpınar: Mardin'de husumetli aileler barıştırıldıBalpınar 20.1.2020
Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı
Balpınar: Mardin'de kan davası barışla sonuçlandıBalpınar 20.1.2020
Mardin'de kan davası barışla sonuçlandı
Balpınar: AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildiBalpınar 5.1.2020
AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi
Balpınar 5.1.2020
AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Söğüt yeniden seçildi
AK Parti Balpınar Belde Başkanlığına Necmettin Söğüt yeniden seçildi.
Balpınar: Ak Parti Batman İl Başkanı Gür, kafa açılışı yaptıBalpınar 1.12.2019
Ak Parti Batman İl Başkanı Gür, kafa açılışı yaptı
Balpınar: Virajı alamayan pamuk yüklü kamyon devrildiBalpınar 29.11.2019
Virajı alamayan pamuk yüklü kamyon devrildi
Balpınar: Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alınBalpınar 16.11.2019
Genç sanatçılarla tanışmak için son iki gün... Bu isimleri şimdiden takibe alın
Balpınar: İzmir mıknatıs adam sırtında çay tepsisi taşıyabiliyorBalpınar 15.10.2019
İzmir mıknatıs adam sırtında çay tepsisi taşıyabiliyor
Balpınar: Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'Balpınar 15.10.2019
Sırtında saatlerce çay tepsisi taşıyan 'Mıknatıs Adam'
Balpınar 15.10.2019
DHA YURT BÜLTENİ-21
Arslan'ı yıllardır tanıyan ve bu özelliğini bilen Dursun Karakaş, "Ben kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Ethem abi mıknatıs gibidir. Demir para yapıştırırsın kalır, tepsi yapıştırırsın kalır, düşürmez. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bir insanın vücudunda çay tepsisinin durması mümkün değil" dedi. Hasan Balpınar ise, "İnsan vücudunda bulunan elektrik onda çok yoğun.
Balpınar 6.9.2019
Mazıdağı'na bağlı 6 mahallede elektrik kesintisi uygulanacak
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamada, Mazıdağı ilçesine bağlı Kocekent köyü çıkışında yapılacak bakım çalışmalarından dolayı 7-8 Eylül tarihleri arasında sabah 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Kocakent, Karataş, Balpınar, Sakızlı, Gümüşyuva ve Göktaş mahallelerine enerji verilmeyeceği kaydedildi.
Balpınar 25.8.2019
"İplikten Çözülenler: Tekstilde Küresel Anlatılar"
Sergi farklı coğrafyalardan Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther'ın çalışmalarını ağırladı.
Balpınar: Zincirleme trafik kazası nedeniyle otoyol kapandıBalpınar 11.8.2019
Zincirleme trafik kazası nedeniyle otoyol kapandı
Balpınar: HDP'li meclis üyesi Hikmet Erarslan, AK Parti meclis üyesi korumasını darp ettiBalpınar 3.8.2019
HDP'li meclis üyesi Hikmet Erarslan, AK Parti meclis üyesi korumasını darp etti
Balpınar: HDP'li meclis üyelerinin, AK Partili meclis üyesinin korumasını darbettiği anlar kameradaBalpınar 3.8.2019
HDP'li meclis üyelerinin, AK Partili meclis üyesinin korumasını darbettiği anlar kamerada
Balpınar 4.7.2019
Batman'da "Tarla Günü" etkinliği
Batman Valisi Hulusi Şahin, "Tarla Günü" etkinlikleri kapsamında Balpınar beldesine bağlı Zorköy'de seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi.
Balpınar: Dicle Elektrik Balpınar beldesinin şebekesini yenilediBalpınar 14.6.2019
Dicle Elektrik Balpınar beldesinin şebekesini yeniledi
Balpınar 3.6.2019
Bayramda İstanbul Modern'de sanat zamanı
ifa'nın davetiyle Susanne Weiß ve Inka Gressel ile İstanbul Modern'den Öykü Özsoy'un küratörlüğünde gerçekleşen sergi farklı coğrafyalardan Belkıs Balpınar, Ulla von Brandenburg, Hussein Chalayan, Burhan Doğançay, Noa Eshkol, Andreas Exner, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Uli Fischer, Şakir Gökçebağ, Zille Homma Hamid, Heide Hinrichs, Olaf Holzapfel, Gözde İlkin, Christa Jeitner, Elisa van Joolen & Vincent Vulsma, Gülsün Karamustafa, Servet Koçyiğit, Eva Meyer & Eran Schaerf, Karen Michelsen Castañón, İrfan Önürmen, Judith Raum, Sabire Susuz ve Franz Erhard Walther'ın çalışmalarını ağırlıyor.
Balpınar: Batman'da MİSİAD'dan iftar programıBalpınar 28.5.2019
Batman'da MİSİAD'dan iftar programı
Balpınar: Batman'da MİSİAD'dan iftar programıBalpınar 28.5.2019
Batman'da MİSİAD'dan iftar programı
Balpınar: Sayaçlar Jandarma Nezaretinde TakıldıBalpınar 16.5.2019
Sayaçlar Jandarma Nezaretinde Takıldı
Balpınar: Sayaçlar Jandarma Nezaretinde TakıldıBalpınar 16.5.2019
Sayaçlar Jandarma Nezaretinde Takıldı
Balpınar: Şehit Edilen Okul Müdürü Adına Satranç Turnuvası DüzenlendiBalpınar 14.5.2019
Şehit Edilen Okul Müdürü Adına Satranç Turnuvası Düzenlendi
Balpınar: Dokuma Masalları' Sergisi Sanatseverlerle BuluştuBalpınar 12.4.2019
Dokuma Masalları" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
Balpınar: Mustafa Varank: 'Batman'a 17 Yılda 16 Milyar TL Yatırım Yapıldı'Balpınar 18.3.2019
Mustafa Varank: "Batman'a 17 Yılda 16 Milyar TL Yatırım Yapıldı"
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 02:50:11. #1.15#
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