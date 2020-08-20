BALPINAR HABERLERİ

Balpınar 15.10.2019

Arslan'ı yıllardır tanıyan ve bu özelliğini bilen Dursun Karakaş, "Ben kendisini yaklaşık 20 yıldır tanıyorum. Ethem abi mıknatıs gibidir. Demir para yapıştırırsın kalır, tepsi yapıştırırsın kalır, düşürmez. İlk gördüğümde çok şaşırdım. Bir insanın vücudunda çay tepsisinin durması mümkün değil" dedi. Hasan Balpınar ise, "İnsan vücudunda bulunan elektrik onda çok yoğun.