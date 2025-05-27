Bingöl'de Kurtlar Ağıla Girerek 49 Hayvanı Öldürdü

Bingöl'de Kurtlar Ağıla Girerek 49 Hayvanı Öldürdü
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Bingöl'ün Balpınar köyünde Zülküf Bucuka'ya ait ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaş hayvanı öldürdü. Yaralı kurtulan 5 hayvan bulunurken, 5 hayvan da kayboldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BİNGÖL'de kurtlar, Zülküf Bucuka'ya ait ağıla girerek 49 küçükbaşı öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Balpınar köyünde meydana geldi. Zülküf Bucuka'ya ait ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü. Yetkililerden yardım isteyen Bucuka, hayvanlarından 5'inin yaralı kurtulduğunu, 5'inin de kaybolduğunu belirtti. Olayın ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağılda inceleme yaptı.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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