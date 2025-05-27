Bingöl'de Kurt Saldırısı: 49 Oğlak Telef Oldu

Bingöl'de Kurt Saldırısı: 49 Oğlak Telef Oldu
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Bingöl'ün Balpınar köyünde bir ağıla giren kurtlar, Zülküf Bucuka'ya ait 49 oğlağı telef etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Bingöl'de kurtların saldırısı sonucu 49 oğlak telef oldu.

Merkeze bağlı Balpınar köyünde gece Zülküf Bucuka'ya ait ağıla giren kurtlar oğlaklara saldırdı. Ağılda bulunan 49 oğlak kurtlar tarafından telef edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye giderek, ağılda incelemede bulundu.

Zülküf Bucuka, kurtların gece ağıla girerek oğlaklarını telef ettiğini belirterek, bu konuda yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

Kaynak: AA / Ahmet Dengeşik - Güncel
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