Bingöl'de Kurtlar Ağıla Girdi: 49 Küçükbaş Hayvanı Öldürdü

BİNGÖL'de kurtlar, Zülküf Bucuka'ya ait ağıla girerek 49 küçükbaşı öldürdü.

Olay, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Balpınar köyünde meydana geldi. Zülküf Bucuka'ya ait ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü. Yetkililerden yardım isteyen Bucuka, hayvanlarından 5'inin yaralı kurtulduğunu, 5'inin de kaybolduğunu belirtti. Olayın ardından, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ağılda inceleme yaptı.