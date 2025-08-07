Batman'da Anız Yangını 100 Dönüm Alanı Yakıp Geçti

Batman'da Anız Yangını 100 Dönüm Alanı Yakıp Geçti
Batman'ın Balpınar beldesinde çıkan anız yangını, itfaiye ve TOMA'nın müdahalesiyle 3 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında 100 dönüm tarım arazisi zarar görmüş durumda.

Batman'da anız yangını, itfaiye, TOMA ve vatandaşların müdahalesiyle 3 saat sonra söndürülürken, 100 dönüm alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Balpınar beldesinde henüz belirlenemeyen nedenle tarlada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anız yangınında 100 dönümlük alan zarar gördü. - BATMAN

