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Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu

Batman'da serinlemek için çaya giren genç boğuldu
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Batman'ın Balpınar beldesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren 22 yaşındaki İsmail A., boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Batman'da serinlemek için çaya giren 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde serinlemek için Batman Çayı'na giren İsmail A, bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

Durumu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan İsmail A, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak
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