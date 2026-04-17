Batman'da çaya giren 2 çocuk akıntıyla sürüklendi: 1 ölü, 1 yaralı

Batman'ın Balpınar beldesinde çaya giren iki çocuktan Eyüp Yağar (9) boğuldu, arkadaşı Muhammet Atalay (10) ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BATMAN'da çaya giren ve akıntıya kapılarak sürüklenen iki çocuktan Eyüp Yağar (9), boğuldu, arkadaşı Muhammet Atalay (10) ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Balpınar beldesindeki kum ocakları bölgesinde meydana geldi. Eyüp Yağar ile arkadaşı Muhammet Atalay (10), Batman Çayı'na girdi. Suyun akış hızının yüksek olması nedeniyle bir süre sonra çocuklar suda çırpınmaya başladı. Ardından akıntıyla sürüklenerek gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan Eyüp Yağar'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Muhammet Atalay ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Eyüp Yağar'ın cansız bedeni ise otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
