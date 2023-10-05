Batman'da Kadın Üreticiler Tarımda Kadın Eli Kooperatifini Kurdu

BATMAN'ın Balpınar beldesinde 10 kadın üretici, kurduğu 'Tarımda Kadın Eli' kooperatifiyle tarımsal üretim yaparak ev ekonomisine katkıda bulunuyor. Batman Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Balpınar beldesinde 10 kadın üreticinin 2021'de kurduğu 'Tarımda Kadın Eli' kooperatifi için 13 dönümlük alan, 10 yıllığına tahsis edildi. Kadın üreticiler, kendilerine tahsis edilen alanda salatalık, marul, lahana, karnabahar gibi ürünlerin ekimini yaparak ev ekonomilerine katkı katkıda bulunuyor. Alanda 7 bin marul fidesi diken kooperatif üyelerini Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şanverdi ziyaret etti.

'BATMAN KADINLARININ DÜNYADA TANINMASINI İSTİYORUZ'

Alandaki 2 seraya 7 bin marul fidesi ektiklerini ifade eden Kooperatif Başkanı Sevdet Özcan, '2021 yılında 10 tane kadın tarafından kurulan bir kooperatifiz. Tarım Bakanlığı'nın 13 dönümlük bize tahsis ettiği bir arazi üzerinde 2 tane seramız bulunmakta. Bu 2 serada şuanda marul fidesi ekimini gerçekleştirdik. 2 serayla beraber 7 dönüm arazimiz bulunmakta. Bu 7 dönüm arazide marul ve karnabahar ekimini gerçekleştirdik. Bugünde 2 seramıza 7 bin marul fidesinin ekimini gerçekleştirdik. Marul ekiminden önce seralarımıza salatalık ekimini gerçekleştirmiştik. Salatalık hasadını bitirdik. 10 ailemize, çocuklarımıza destek olmak amacıyla bir araya geldik. Ev ekonomisine destek olmak amacıyla kurulmuştur. Ekstradan üye sayılarımızı çoğaltıp Batman'daki kadınların hepsinin aktif hale gelmesini istiyoruz. Hem Batman kadınlarının da dünyada tanınmasını istiyoruz' dedi.(DHA)