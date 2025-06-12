Batman'da İki Kamyonetin Çarpıştığı Kazada 2 Kişi Yaralandı

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Batman'da Balpınar beldesi girişinde gerçekleşen kazada, iki kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Balpınar beldesi girişinde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki kamyonet çarpıştı. Kazada, iki sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildikleri öğrenildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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