Diyarbakır haberi: Batmanlı çiftçi yetiştirdiği 53 kilo 300 gramlık karpuzuyla Diyarbakır'a rakip oldu

Batmanlı çiftçi yetiştirdiği 53 kilo 300 gramlık karpuzuyla Diyarbakır'a rakip oldu

BATMAN - Batman'a bağlı Balpınar Beldesinde çiftçilik yapan 47 yaşındaki Şafi Kandemir, yetiştirdiği 53 kilo 300 gramlık karpuzlar Diyarbakır karpuzuna rakip oldu.

Baba mesleği çiftçiliği 30 yıldan beri icra eden Şafi Kandemir, 30 dönümlük tarlasında yüzde yüz organik bir şekilde özel olarak yetiştirdiği karpuzların boyutlarının büyüklüğü bu zaman kadar Diyarbakır'da yetiştirilen büyük boy karpuzlara rakip olduğunu iddia etti.

"Ektiğimiz karpuzun en büyüğü 53 kilo 300 gram çıktı" diyen Kandemir, özel olarak yetiştirdiklerini kaydetti. Hayvan ve tavuk gübresiyle yetiştirdiğini aktaran Kandemir, "Sabah saat 05.00'te kalkarım akşam 17.00'ye kadar bekçilik ve bakımını yaparım. Çapası, ilaçlamasını hepsini özel yaparız. İnsan nasıl bir çocuk yetiştiriyorsa biz de öyle yetiştirdik bu kapuzları. Tohumumuz ata tohumudur. Orijinal ata tohumudur, test edebilirler. Karpuzumuz yüzde yüz organiktir. Karpuzumun kilosu 2,5 - 3,5 arasında satılıyor. Karpuzumuz 53 kilo 300 gram çıktı. Ben iddialı bir şekilde Diyarbakır karpuzuna rakibim. ve her şekilde orijinalliğinde, renginde, ağırlığında her şeyinde varım" dedi.