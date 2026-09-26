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Batman'da Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki çocuk kayboldu, arama kurtarma başlatıldı

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Batman'da Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki çocuk kayboldu, arama kurtarma başlatıldı
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Batman'da Balpınar beldesinde Batman Çayı'na düşen 14 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık, Jandarma, AFAD ve itfaiye dalgıç ekipleri, çocuk için arama-kurtarma çalışması başlattı.

BATMAN'da dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşüp, akıntıyla suda kaybolan Tuba D.'nin (14), bulması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen Tuba D., akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, Jandarma, AFAD ve Batman İtfaiyesi Dalgıç ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Tuba D. için dalgıç ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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