Batman'da piknikte çaya düşen 2 kız kardeşten biri akıntıya kapılarak kayboldu

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Batman'da çaya düşen 2 kız kardeşten 1'i suda kayboldu.

Merkeze bağlı Balpınar beldesinde ailesiyle pikniğe giden Tuğba D. (14) ile Betül D, henüz bilinmeyen nedenle Batman Çayı'na düştü.

Betül D. çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı, Tuğba D. akıntıya kapılarak kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Batman Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA