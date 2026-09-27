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Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

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Batman Çayı'nda akıntıya kapılan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
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Batman'ın Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'na dün akşam dengesini kaybederek düşen 14 yaşındaki çocuk, akıntıya kapıldı. Ekiplerin sabah sürdürdüğü arama çalışmalarında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı; cenazesi otopsi için morga götürüldü.

BATMAN'da dengesini kaybederek Batman Çayı'na düşen Tuba Dursun'un (14), cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Balpınar beldesinden geçen Batman Çayı'nda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip çaya düşen Tuba Dursun, akıntıya kapıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Batman Belediyesi İtfaiyesi dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sabah saatlerinde sürdürdüğü arama çalışmalarında, suda, Tuba Dursun'un cansız bedenine ulaşıldı. Dursun'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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