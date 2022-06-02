Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Arif Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Serinlemek için gölete giren Bilal boğuldu

BATMAN'ın Balpınar Beldesi'nde, serinlemek için baraj göletine giren ve bir süre sonra kaybolan Bilal Keskin'in (19) cansız bedenine ulaşıldı.

BATMAN'ın Balpınar Beldesi'nde, serinlemek için baraj göletine giren ve bir süre sonra kaybolan Bilal Keskin'in (19) cansız bedenine ulaşıldı.

İzmir'den Batman'a yakınlarını ziyarete geldiği öğrenilen Bilal Keskin, Balpınar'a bağlı Zorköy yakınlarında öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj göletine girdi. Keskin, bir süre sonra gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarmaya bağlı Diyarbakır Sualtı Arama Kurtarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 6 saatlik arama- kurtarma çalışmasının ardından Bilal Keskin'in cansız bedenine ulaşıldı. Keskin'in cenazesi, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.


Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan - Güncel

Balpınar Batman İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title