Üye Girişi
Haberler

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, serada çalışan çiftçileri ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milletvekili Ramanlı, Balpınar beldesine bağlı Segirkan köyünde seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi. Seralarda yetiştirilen mahsulleri inceleyen Ramanlı, çiftçilerle yetiştirdikleri ürünler hakkında sohbet etti. Ramanlı, çiftçilerin ürünlerin halka ulaşmasında verdikleri emeklerin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

HÜDA PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, serada çalışan çiftçileri ziyaret etti.

Milletvekili Ramanlı, Balpınar beldesine bağlı Segirkan köyünde seracılık yapan çiftçilerle bir araya geldi.

Seralarda yetiştirilen mahsulleri inceleyen Ramanlı, çiftçilerle yetiştirdikleri ürünler hakkında sohbet etti.

Ramanlı, çiftçilerin ürünlerin halka ulaşmasında verdikleri emeklerin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Milletvekili Balpınar Batman Tarım Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title