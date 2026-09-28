Batman'da hafif ticari araç, Balpınar girişinde eşeğe çarptı; eşek telef oldu

Batman'da hafif ticari araç, Balpınar girişinde eşeğe çarptı; eşek telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da seyir halindeki hafif ticari araç, Balpınar beldesi girişinde yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde telef oldu, araçta maddi hasar oluştu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da hafif ticari araç, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Hayvan telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, Balpınar beldesi girişinde yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle eşek olay yerinde telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı