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Batman'da hafif ticari araç, Balpınar girişinde eşeğe çarptı; eşek telef oldu

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Batman'da hafif ticari araç, Balpınar girişinde eşeğe çarptı; eşek telef oldu
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Batman'da seyir halindeki hafif ticari araç, Balpınar beldesi girişinde yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle eşek olay yerinde telef oldu, araçta maddi hasar oluştu ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'da hafif ticari araç, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Hayvan telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, Balpınar beldesi girişinde yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle eşek olay yerinde telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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