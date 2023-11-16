Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli Anadolu semenderi görüldü. Fotoğraflarını çeken İslam Söğüt, semenderi doğal yaşam alanına geri bıraktı.

Batman'da Anadolu semenderi görüldü

BATMAN - Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde Anadolu semenderi olarak bilinen ve aynı zamanda nesli tükenme tehdidi altında olan sarı benekli semender görüldü.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi Batman merkeze bağlı Balpınar beldesinde görüntülendi. Cep telefonuyla semenderi fotoğraflayan İslam Söğüt, benekli semenderi tekrar doğal yaşam alanına bıraktı.