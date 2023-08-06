Batman'ın Balpınar beldesinde kilitli parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Balpınar Belediye Başkanı Hüseyin Geylani, beldenin Yeniköy Mahallesi'nde 10 bin metrekare kilit parke taşı döşediklerini ifade ederek, Segirka ve Zorköy mahallelerinden sonra Yeniköy Mahallesi'nin de çamurlu sokaklarını parke taşıyla kapladıklarını söyledi.

Geylani, mahallelerin sorunlarının büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğunu ifade ederek, yapılan çalışmalarla birlikte Balpınar'da hizmet alamayan tek bir mahalle, cadde ve sokağın kalmayacağını belirtti.

Beldede millet bahçesinin yapımına da başladıklarını dile getiren Geylani, 10 dönümlük alana yapılan ve 5 milyon liraya mal olacak millet bahçesinin ihata duvarının da örüldüğünü aktardı.

Geylani, şöyle konuştu:

"Burada tüm belde sakinlerinin yanı sıra çocukların da dinlenebileceği bir alan oluşuyor. Balpınar beldemizde böyle bir alan oluşturulmasından dolayı çok mutluyum. Bizim dönemimizde yapılması da bizim açımızdan çok önemli. Millet bahçesi güzel olacak. Şu an ihata duvarını ördük ve çevre düzenlemesine de başladık. En kısa sürede hayata geçireceğimiz bu projede çocukların oyun oynayabileceği oyun parkları, sosyal aktivite, piknik alanları, spor tesisleri, yürüyüş yolları bulunacak. Ayrıca bu alana çeşitli tür ve cinste onlarca yeni ağaç dikilecek."