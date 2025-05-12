Bakırköy deprem risk haritası! Bakırköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi?

Bakırköy deprem risk haritası! İstanbul'un Marmara Denizi'ne kıyısı olan önemli ilçelerinden Bakırköy, olası büyük İstanbul depreminde ciddi riskler barındırıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi iş birliğiyle hazırlanan 2019 tarihli "Bakırköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini detaylı bir şekilde analiz ediyor. Raporda, zemin yapısı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Peki, Bakırköy depreme dayanıklı mı, deprem bölgesi mi? İşte, Bakırköy deprem riski haritası haberimizde...

BAKIRKÖY DEPREM RİSK HARİTASI

İBB'nin 2019 yılında yayımladığı "Bakırköy Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı", ilçenin deprem riskini mahalle bazında analiz ediyor. Raporda, zemin sağlamlığı, bina yaşı ve olası can kaybı gibi kritik veriler yer alıyor. Bakırköy'deki binaların %40'ının 1980 öncesi inşa edildiği belirtiliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığını etkileyen önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

Bakırköy İlçesi Vs30 Dağılımı

BAKIRKÖY DEPREM BÖLGESİ Mİ, DEPREME DAYANIKLI MI?

Bakırköy, Marmara Denizi'ne olan kıyısı ve Kuzey Anadolu Fay Hattı'na yakınlığı nedeniyle deprem riski yüksek bölgeler arasında yer alıyor. İBB'nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Bakırköy'de ortalama 200 can kaybı, 100 ağır yaralı ve 600 hastane şartlarında tedavi gerektiren yaralı olabileceği öngörülüyor. Ayrıca, yaklaşık 3.000 binanın orta ve üstü seviyede hasar görmesi bekleniyor. Bu veriler, Bakırköy'ün deprem açısından yüksek risk taşıyan bir bölge olduğunu gösteriyor.

BAKIRKÖY'DE DEPREM RİSKLİ MAHALLELER, DEPREME DAYANAKLI YERLER

Raporda, Bakırköy'deki mahalleler zemin sağlamlığına göre sınıflandırılmış. Zeytinlik, Cevizlik ve Kartaltepe mahalleleri en riskli zemin yapısına sahip bölgeler arasında yer alıyor. Bunun dışında, Şenlikköy ve Yeşilköy mahalleleri de zemin açısından riskli bölgeler arasında bulunuyor. Öte yandan, Ataköy ve Basınköy mahalleleri daha sağlam zemin yapısına sahip olup, depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

BAKIRKÖY DEPREM ZEMİN HARİTASI

Bakırköy'ün zemin yapısı, deprem riskini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Raporda, zemin sağlamlığı Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s'den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzeri olanlar ise sağlam zemin olarak sınıflandırılmış. Bakırköy'de, özellikle Zeytinlik ve Cevizlik mahallelerindeki bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu bölgelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.