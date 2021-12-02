Bahçeli'nin ardından Yavaş'a yönelik bir tehdit de yardımcısından: İkazlarımızı dikkate almalı, almazsa kendisi bilir

Mhp lideri Devlet Bahçeli, Ankara'daki Alparslan Türkeş Vakfı'nın düzenlediği anma programında çıkan kavgadan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı sorumlu tutmuş ve "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin ardından bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" tehdidinde bulunmuştu.

BAHÇELİ'NİN TEHDİDİNE CHP VE İYİ PARTİ'DEN TEPKİ YAĞMIŞTI

Bahçeli'nin Yavaş'a yönelik tehdidine ilk tepki CHP'den gelirken, İYİ Parti ve muhalif diğer siyasetçiler de onları izlemişti. Yavaş da kendisine yönelik tehditle ilgili olarak "Milletimizin iradesi ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmemin ardından, bu makamın getirdiği sorumluluk ve prensiplerim gereği 2,5 yıldır hiçbir siyasi demeç vermedim. Bu sorumluluk ve prensip gereği, bundan sonra da ilgimiz olmayan konulardan dolayı hakkımda yapılan siyasi açıklamalara bir yanıt vermeyeceğim. Hemşehrilerime söz verdiğim üzere sadece ve sadece 6 milyon Ankaralının mutluluğu ve huzuru için yaptığım çalışmalara aynen devam edeceğim" ifadesini kullanmıştı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın.

MHP'Lİ YALÇIN, SEYİT TORUN ÜZERİNDEN MANSUR YAVAŞ'A YÜKLENDİ

Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidine en sert tepki CHP'li Seyit Torun'dan gelirken, "Orada dur Bahçeli" sözleriyle dikkat çeken Torun'a ilk tepki MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, Twitter hesabından hedef aldığı Seyit Torun üzerinden yine Mansur Yavaş'a yönelik tehditlerde bulundu. "Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer" diyen Yalçın yaptığı art arda paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı;

"CHP'li Seyit Torun, Mansur Yavaş'a ayar veren Genel Başkanımız hakkında densizlik ederek sosyal medya üzerinden "Orada dur Bahçeli!" diye tıslamış! Haddini bil Torun! Haddini ve yerini bil! Tatava yapma! Koskoca MHP Lideri; partisi aleyhinde dolap döndüren düzenbaz Mansur Yavaş'a uyarıda bulunmayacak, sicilli devşirmeniz de MHP'nin arkasından serbestçe iş çevirecek öyle mi? Sevsinler sizi!

"YAVAŞ BELEDİYE BÜTÇESİNDEN MHP'NİN SAFRA VE ATIKLARINA ULUFE DAĞITIYOR"

Seyit Torun, hızını alamayıp "Tehditleriniz acizliğinizdir." demiş. Asıl acizlik, kendi insan kaynaklarını tüketip MHP'nin sokağa bıraktıklarıyla iş tutmaktır. Seyit Torun! Arkasında halkın olduğunu iddia ettiğin Mansur Efendi var ya, halka hizmet için harcama yapması gerekirken Belediye bütçesinden MHP'nin safra ve atıklarına ulufe dağıtıyor.

Bir zamanlar Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi CHP'lileşmekle suçlayan bu hadsiz, şimdi sizin kucağınızda perde arkasından MHP düşmanlığı yapıyor. Ne kadar düşük, atık, artık, fosil, muarız varsa başına topluyor, yalayıp yemliyor.

"RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER"

Mansur Efendi arkasına aldığı İP Müdiresi ile birlikte, MHP camiasına fitne ve tefrika sokmak üzere atık ve dönek örgütlemedeki beyhude gayretini sevgili Ankaralılara tevcih etse, kendisi için de halk için de daha hayırlı ve yararlı olur. Mansur Yavaş artık rahat durmalı! Sayın Genel Başkanımızın haklı ikazlarını dikkate almalı! Almazsa kendisi bilir. Bizden söylemesi: Rüzgâr eken fırtına biçer. Fitne eken; öfke, kin, nefret, hışım ve şiddet biçer! Halkın haceti bunlar değil!"

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