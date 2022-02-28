Azeri kızı Günel'den 'Telefonunda Reza Zarrab'la fotoğrafların duruyor mu' sorusuna cevap

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Günel Zeynalova, yıllar sonra aşk hayatıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabından gelen soruları yanıtlayan şarkıcı, Reza Zarrab'la ilgili soruya cevap vermekten kaçındı.

"GELİNLİK PROVASINDAYKEN ALDATILDIĞIMI ÖĞRENDİM"

Azeri kızı olarak bilinen Günel Zeynalova evlilik hazırlıkları yaptığı Reza Zarrab tarafından terk edilmişti. Yaşadıklarını uzun süre atlatamayan Günel, "Gelinlik provasındayken Ebru Gündeş ile aldatıldığımı öğrendim. Adalet tecelli etti" ifadelerini kullanmıştı.

"REZA BEY İLE RESİMLERİN DURUYOR MU?"

Seren Serengil ise Söylemezsem Olmaz programında Günel'den bahsederken "Hala telefonunda Reza Zarrab ile fotoğraflarını saklıyor, hiçbirini silmemiş" dedi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Günel, "Reza Bey ile senin resimlerin hala telefonunda duruyor mu?" diyen takipçisine "Müzik konuşalım boşverin o dedikoduları" cevabını verdi.

Günel "Hayatta öğrendiğin en önemli şey ne oldu?" sorusuna ise "Elbette hakkımda konuşanlar olacak ama eşeğin anırması aslanın ne kadar umurunda olur ki" sözüyle karşılık verdi.