Asiye'nin ölümden döndüğü pitbull saldırısında tutuklu 4 kişi tahliye oldu

GAZİANTEP'te, 4 yaşındaki Asiye Ateş'in oturduğu sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralandığı olayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davanın bugün görülen ilk duruşmasında tutuklu 4 sanık da tahliye edildi. Mahkeme heyeti dava dosyasını uzlaştırma komisyonuna sevk etti.

Gaziantep'te, oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanan Asiye Ateş, tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edildi. Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde operasyona alınan Asiye'nin sırtından ve bacağından alınan dokular, baş kısmına nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Asiye'ye 14 Ocak'ta kulağındaki hasar ve yüz felcine yönelik, 26 Ocak'ta ise işitme kaybına yönelik operasyon yapıldı. Asiye, tedavisinin 37'nci gününde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu edildi. Buradaki tedavisi tamamlanan Asiye Ateş, Gaziantep'e yeniden gönderildi.

Mahkeme heyeti ise sanıkların tutuklu kaldığı süreyi gözeterek tutuklu bulunan sanıkların ayrı ayrı tahliyelerine karar vererek, dosyayı uzlaştırma komisyonuna sevk etti.