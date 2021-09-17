Altın Melek Ödülleri'nde Yılın En İyi Youtube Programı Sunucusu ödülüne Ahmet Furkan Başdemir layık görüldü

Her yıl düzenlenerek geleneksel hale gelen Altın Melek Ödülleri , Olcay Kutluca'nın yönetim kurulu başkanlığında Akatlar Kültür Merkezinde görkemli bir davetlegerçekleşerek sahiplerini buldu. Törende Yılın En İyi Youtube Programı Sunucusu ödülünü de Haberler.com'un YouTube kanalında içerik üreten Ahmet Furkan Başdemir aldı.

"ARKA PLANDA ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ödül töreninde konuşma yapan Ahmet Furkan Başdemir ödül, "Sevgili Olcay Kutluca'ya çok teşekkür ediyorum. Haber cilik bir ekip işi arka planda çalışan arkadaşlarımın da emeği çok büyük bu noktada onlara da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin en çok tıklanan ziyaret sayısına ulaşan haber sitesiyiz. Haberler.com hem görüntüsüyle hem yazısıyla bir çok içeriğe imza atıyoruz hızlı bir şekilde. Ayrıca Av. Bedia Teymur Genel Yayın Yönetmenimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Yönetim kurulu başkanı Olcay Kutluca ise "Altın Melek Ödülleri ismi sosyal sorumluluk projelerinden geliyor, iyiliği ve başarıyı temsil ediyor. Geceyi sokak hayvanları ve doğamıza adadık. Tüm konuklarımıza katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MUHTEŞEM GECEDE YILDIZLAR GEÇİDİ

Murat Serezli, Arzu Yanardağ, Mehmet Ulay, Çetin Altay, Nuri Alço, Nisan Nicole Rona, Sinan Güleryüz, Tarık Mengüç, Petek Dinçöz, Gökçe Kırgız, Wilma Elles, Ertem Şener, Alp Pehlivan, Hatice , Coşkun Sabah, Deniz Oral, Danilo Zanna, Çiğdem Günal, Hazım Körmükçü, Tayfun Sav, Elif Ceren Balıkçı, Esra Sönmezer, Anıl Budak gibi ünlü isimlerin ödül aldığı gecede konuklar şıklığı ile göz doldurdu.

KARMEN AKSU DEFİLESİNDE ŞIKLIK YARIŞI

Cansu Taşkın'ın baş mankenliğini yaptığı modanın lokomotif isimleri arasında yer alan Karmen Aksu defilesinde birbirinden şık after party kostümlerinin sergilendi. Gecede mankenler yaptıkları şovlar ile dikkatleri üzerlerine çekti.

İşte ödül töreninden kareler...

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