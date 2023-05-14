Ali Engin Haberleri - Ali Engin Kimdir - Haberler

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Ali Engin Haberleri

Ali Engin haber, Ali Engin son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ali Engin

Ali Engin Biyografisi

Doğum YeriTunceli / Türkiye
Doğum Tarihi1.1.1965

Ali Engin Kimdir ?

1965 yılında Pertek’te dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü ve ardından Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş hayatını Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor. İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde çalışmalar yürüttü. Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, v
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Narlıdere Belediye Başkanı Engin, Oyunu Kullandı

Narlıdere Belediye Başkanı Engin, Oyunu Kullandı

Ali Engin - 14.05.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2.İnönü Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2.İnönü Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti

Ali Engin - 11.05.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Ali Engin - 08.05.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Ali Engin - 06.05.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Seçim Çalışmalarına Devam Ediyor

Ali Engin - 05.05.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Mahalleleri Gezdi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Mahalleleri Gezdi

Ali Engin - 04.05.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin İzmirli Yurttaşları Kılıçdaroğlu'nun Mitingine Davet Etti

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin İzmirli Yurttaşları Kılıçdaroğlu'nun Mitingine Davet Etti

Ali Engin - 28.04.2023
İzmir'deki Yangın Söndürüldü… Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: 'Soğutma Çalışmalarının Başladığı Bilgisini Aldık'

İzmir'deki Yangın Söndürüldü… Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: "Soğutma Çalışmalarının Başladığı Bilgisini Aldık"

Ali Engin - 28.04.2023
İZMİR'DE LÜKS SİTEDE YANGIN

İZMİR'DE LÜKS SİTEDE YANGIN

Ali Engin - 28.04.2023
Narlıdere Belediye Başkanı kim? Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin kimdir?

Narlıdere Belediye Başkanı kim? Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin kimdir?

Ali Engin - 28.04.2023
İzmir Bir Sitede Büyük Yangın... Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: 'Şimdiye Kadar Yaralı ve Can Kaybı Bilgisi Yok'

İzmir Bir Sitede Büyük Yangın... Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: "Şimdiye Kadar Yaralı ve Can Kaybı Bilgisi Yok"

Ali Engin - 27.04.2023
Narlıdere'nin 4'üncü Anaokulu ve Mandalin Kafe İçin Hazırlıklar Sürüyor

Narlıdere'nin 4'üncü Anaokulu ve Mandalin Kafe İçin Hazırlıklar Sürüyor

Ali Engin - 27.04.2023
Başkan Engin: 'Tarihi Bir Seçime Gidiyoruz'

Başkan Engin: "Tarihi Bir Seçime Gidiyoruz"

Ali Engin - 25.04.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Engin, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı

Narlıdere Belediye Başkanı Engin, Belediye Personelinin Bayramını Kutladı

Ali Engin - 19.04.2023
Narlıdere Belediye Başkanı Engin: 'Yukarıköy'ü Marka Bir Turizm Destinasyonu Haline Getireceğiz'

Narlıdere Belediye Başkanı Engin: "Yukarıköy'ü Marka Bir Turizm Destinasyonu Haline Getireceğiz"

Ali Engin - 18.04.2023
Son Dakika | Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Son Dakika | Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Ali Engin - 10.10.2022
ARANAN HÜKÜMLÜ, DRONLU UYGULAMADA YAKALANDI

ARANAN HÜKÜMLÜ, DRONLU UYGULAMADA YAKALANDI

Ali Engin - 14.08.2022
Son dakika haberleri! FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞAN AİLEYE PUSU KURUP, ATEŞ AÇTILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Son dakika haberleri! FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞAN AİLEYE PUSU KURUP, ATEŞ AÇTILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI

Ali Engin - 20.07.2022
Son dakika haberleri... Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurup, ateş açtılar: 3 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberleri... Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurup, ateş açtılar: 3 ölü, 1 yaralı

Ali Engin - 20.07.2022
Narlıdere Belediyesi, ödüle doymuyor

Narlıdere Belediyesi, ödüle doymuyor

Ali Engin - 30.05.2022
İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

İzmir'de, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi bulundu

Ali Engin - 07.05.2022
Narlıdere Belediyesi'nde bayramlaşma merasimi yapıldı

Narlıdere Belediyesi'nde bayramlaşma merasimi yapıldı

Ali Engin - 29.04.2022
Narlıdere'de marina inşa edilecek

Narlıdere'de marina inşa edilecek

Ali Engin - 25.04.2022
YIKILAN İSTİNAT DUVARI, 30 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

YIKILAN İSTİNAT DUVARI, 30 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

Ali Engin - 09.12.2021
İzmir'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle boşaltılan binalarda inceleme sürüyor

İzmir'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle boşaltılan binalarda inceleme sürüyor

Ali Engin - 09.12.2021
Narlıdere'de kentsel dönüşüm ilk etabında çalışmalar başladı

Narlıdere'de kentsel dönüşüm ilk etabında çalışmalar başladı

Ali Engin - 09.12.2021
Narlıdere'ye engelsiz parklar!

Narlıdere'ye engelsiz parklar!

Ali Engin - 03.12.2021
Narlıdere Belediyesi Travel Turkey'de!

Narlıdere Belediyesi Travel Turkey'de!

Ali Engin - 30.11.2021
Narlıdere'de Haydar Gültekin Parkı açıldı

Narlıdere'de Haydar Gültekin Parkı açıldı

Ali Engin - 18.11.2021
ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI FOÇA'DA - 30 Ekim 2021

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI FOÇA'DA - 30 Ekim 2021

Ali Engin - 30.10.2021
Narlıdere'de 'Kültür Sanatta' yeni dönem'

Narlıdere'de 'Kültür Sanatta' yeni dönem'

Ali Engin - 23.09.2021
Başkan Engin Zabıta Haftasını kutladı

Başkan Engin Zabıta Haftasını kutladı

Ali Engin - 03.09.2021
Yukarıköy'de restorasyon sürüyor!

Yukarıköy'de restorasyon sürüyor!

Ali Engin - 16.08.2021
Nar Çiçekleri yeni döneme hazırlanıyor!

Nar Çiçekleri yeni döneme hazırlanıyor!

Ali Engin - 12.08.2021
El emeği pazarı Narlıderelileri bekliyor!

El emeği pazarı Narlıderelileri bekliyor!

Ali Engin - 08.07.2021
Narlıdere'nin dönüşüm hayali gerçek oluyor!

Narlıdere'nin dönüşüm hayali gerçek oluyor!

Ali Engin - 07.07.2021
Başkan Engin, İl Yönetimiyle buluştu!

Başkan Engin, İl Yönetimiyle buluştu!

Ali Engin - 02.07.2021
Park Orman Narlıdere açılıyor

Park Orman Narlıdere açılıyor

Ali Engin - 29.06.2021
Narlıdere'nin 'Gece Pazarı' açılıyor!

Narlıdere'nin 'Gece Pazarı' açılıyor!

Ali Engin - 22.06.2021
Narlıdere Belediyesi'ne 2 yeni çöp kamyonu daha!

Narlıdere Belediyesi'ne 2 yeni çöp kamyonu daha!

Ali Engin - 27.05.2021
Can dostlar Narlıdere Belediyesi'ne emanet!

Can dostlar Narlıdere Belediyesi'ne emanet!

Ali Engin - 12.05.2021
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Ali Engin - 28.04.2021
Ateş Arel Narlıdere'de yaşayacak

Ateş Arel Narlıdere'de yaşayacak

Ali Engin - 27.04.2021
Narlıdere'nin parklarına bahar bakımı!

Narlıdere'nin parklarına bahar bakımı!

Ali Engin - 13.04.2021
Narlıdere Belediye Başkanı Engin, muhtarlarla bir araya geldi

Narlıdere Belediye Başkanı Engin, muhtarlarla bir araya geldi

Ali Engin - 20.01.2021
İzmir'de belediye başkan yardımcısı, müteahhide bıçakla saldırdı iddiası

İzmir'de belediye başkan yardımcısı, müteahhide bıçakla saldırdı iddiası

Ali Engin - 08.01.2021
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor

Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor

Ali Engin - 21.11.2020
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Ali Engin - 13.08.2020
Narlıdere'nin okulları LGS'ye hazır

Narlıdere'nin okulları LGS'ye hazır

Ali Engin - 19.06.2020
BAÜN Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Ulusal dönemi başladı

BAÜN Tıp Fakültesinde Prof.Dr. Ulusal dönemi başladı

Ali Engin - 09.06.2020
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