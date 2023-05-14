Ali Engin Haberleri - Ali Engin Kimdir - Haberler

Ali Engin Haberleri
Ali Engin haber, Ali Engin son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ali Engin Biyografisi
Ali Engin Kimdir ?
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2.İnönü Mahalle Muhtarlığı'nı ziyaret etti
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Narlıdere Kapalı Pazaryeri'nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin İzmirli Yurttaşları Kılıçdaroğlu'nun Mitingine Davet Etti
İzmir'deki Yangın Söndürüldü… Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: "Soğutma Çalışmalarının Başladığı Bilgisini Aldık"
İzmir Bir Sitede Büyük Yangın... Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin: "Şimdiye Kadar Yaralı ve Can Kaybı Bilgisi Yok"
Narlıdere Belediye Başkanı Engin: "Yukarıköy'ü Marka Bir Turizm Destinasyonu Haline Getireceğiz"
Son dakika haberleri! FINDIK BAHÇESİNDE ÇALIŞAN AİLEYE PUSU KURUP, ATEŞ AÇTILAR: 3 ÖLÜ, 1 YARALI
Son dakika haberleri... Fındık bahçesinde çalışan aileye pusu kurup, ateş açtılar: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir'de istinat duvarının çökmesi nedeniyle boşaltılan binalarda inceleme sürüyor
Köyde hurda Anadol'lara hayat veriyor: 2 bin liraya alıp restore ettikten sonra 11 bin liraya satıyor