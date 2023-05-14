Ali Engin Haberleri - Ali Engin Kimdir - Haberler

Ali Engin Kimdir ?

1965 yılında Pertek’te dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü ve ardından Ege Üniversitesi İşletme Programını tamamladı. İş hayatını Engin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdürüyor. İzmir Müteahhitler Derneği, BİLSES Vakfı, Karşıyaka Spor Kulübü ve Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi’nde çalışmalar yürüttü. Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir İl Başkan Yardımcısı, v