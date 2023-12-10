Narlıdere, Toprak Ana Günü'nü Nar ve Aşure ile Kutladı

Narlıdere, 10 Aralık Toprak Ana (Terra Madre) Günü'nü bolluk ve bereketin simgesi nar ve aşure ile kutladı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Narlıdere Belediyesi olarak sağlıklı ve doğal gıdaları soframıza ulaştırma çabasına destek veriyoruz. Toprağın, suyun temiz tutulması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek nesilleri korumanın yolu yerel olanı ve gıdamızı korumaktan, toprağımıza sahip çıkmaktan geçiyor" diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanında her yıl 10 Aralık'ta çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Toprak Ana Günü, Narlıdere'de de kutlandı. Narlıdere Belediyesi'nin geçmişi koruyup geleceğe miras bıraktığı Tarihi Yukarıköy'de gerçekleştirilen etkinlikte, bolluk ve bereketin simgesi nar ve aşure ikramı yapıldı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Slow Food Narlıdere Birliği Lideri İlke Engin ve Yönetim Kurulu, Belediye Başkan Yardımcıları, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı etkinlikte yerel yemek kültürlerinin korunmasının önemine vurgu yapıldı. Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Slow Food Birliğinin katkıları ile gerçekleştirilen etkinliğe İzmir'in dört bir yanından gelen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

TARLADAN SOFRAYA SAĞLIKLI GIDA

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Slow Food hareketinin iyi, temiz ve adil gıdayı halkla buluşturmak amacıyla başladığını hatırlatarak, "Biz de Belediye olarak her sene Toprak Ana Günü'nde çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyoruz. Sağlıklı ve doğal gıdaları soframıza ulaştırma çabasına destek veriyoruz. Toprağın, suyun temiz tutulması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki gelecek nesilleri korumanın yolu yerel olanı ve gıdamızı korumaktan, toprağımıza sahip çıkmaktan geçiyor. Şu an bu etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz Tarihi Yukarıköy de bu amacımıza hizmet ediyor. Biz sadece burada binaları yenilemedik. Bölgenin 300 yıllık kültürünü geleceğe taşımayı hedefledik. Biz geleceğimizin geçmişin mirasında saklı olduğunu biliyoruz. Doğaya, tarıma yatırım yapıyor, küreselleşen dünyada geleneksele dönüşü destekliyoruz. Bunu da en çok gençlerin ve kadınların desteği ile yapabileceğimizi biliyoruz. Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifimiz bu hedefimizin en güzel örneğini oluşturuyor. Çalışkan Narlıdereli emekçi kadınlara çok teşekkür ediyoruz. Bu bilinci hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız" dedi.

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR

Narlıdere'de belediyenin imkanlarıyla birçok çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Engin, "Emekçilerimizin, mesai arkadaşlarımızın katkısıyla pandemi ve ekonomik zorluk dinlemeden görev süremiz boyunca çok şey başardık. Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimiz çok yakında hizmete girecek, 4'üncü anaokulumuzu açıyoruz, Narlıdere Metrosu bitiyor. Narlıdere halkı en iyisini hak ediyor. Bu süreçte bana verdiğiniz destek için tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.