Narlıdere'de Muhtarlar Günü kutlaması yapıldı

Narlıdere'de, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirildi. Demokrasi Meydanı'ndaki törenlerin ardından Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsuru muhtarların önemine dikkat çekmek için her sene 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü için Narlıdere'de kutlama programı düzenlendi. Muhtarlar için ilk tören ilçe protokolünün katılımı ile Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından kısa bir konuşma yapan Narlı Mahalle Muhtarı İbrahim Türksever, muhtarların devletin en temel kurumları arasında yer aldığını ifade etti. Günün ikinci buluşmasında ise Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay, belediyeye ait Park Orman tesislerinde ilçede görev yapan muhtarlar ile bir araya geldi.

MUHTARLAR DEMOKRASİ ZİNCİRİNİN TEMEL HALKASI

Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ise, coğrafyamızda Muhtarlık teşkilatının kuruluşunun 1829 yılına dayandığını ifade ederek, "Köy ve mahallelerimizde her zaman vatandaşlarımızın yanında olan muhtarlarımız demokrasi zincirinin temel halkası olarak çok önemli bir vazife görüyor. Merkezi ve yerel görevleri ile her zaman bizim en büyük yardımcılarımız olan muhtarlarımıza görevlerinde kolaylıklar diliyor, vefat eden muhtarlarımıza saygıyla anıyorum" dedi.

MUHTARLARIMIZ VATANDAŞLARIMIZLA OLAN BAĞIMIZ

Buluşmada ev sahibi olarak söz alan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, muhtarların vatandaşlar ile ilçede hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarıyla köprü görevi gördüğünü ifade ederek, "Narlıdere Belediye Başkanı olarak, muhtarlarla birlikte çalışmanın ne kadar önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyorum. Ülkemize özgü yapısıyla, her dönemin vazgeçilmez kurumu olan muhtarlıklarımızı yerel demokrasinin yapı taşı olarak görüyoruz. Yerelden ve yerinden yönetimin bu kadar önem kazandığı günümüzde mahallerimizi, sokaklarımızı ancak muhtarlarımızla birlikte hareket ederek güzelleştirebiliriz. Muhtarlarımız bizim gözümüz kulağımız, yurttaşlarımızla olan önemli bağlantımız. Çevreye duyarlılıkları, kentin korunmasına yönelik çalışmaları, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı güçlendiren yönleri ile Narlıdere'mize değer katan muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Narlıdere'de çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Engin, "Bizler de sizler gibi 5 yıllığına seçiliyoruz. İlçemizin çok önemli bir sorunu gözükmüyor. Yukarıköy'ü yapmak bize nasip oldu. Şimdi Pir Sultan Abdal Yaşam Vadimizi bitiriyoruz. İlçemizi çok önemli eserler kazandırdık. Metromuzun açılmasıyla ilçemizde hayata daha da kolaylaşacak. Kentsel dönüşümde de çok önemli mesafe kaydettik İlçemize hep birlikte değer katmaya devam ediyoruz" diye konuştu.