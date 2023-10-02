Narlıdere 2. Kitap Kültür Günlerinde Görkemli Kapanış

Narlıdere Belediyesi’nin 30 Eylül – 1 Ekim günlerinde Tarihi Yukarıköy’de gerçekleştirdiği 2. Kitap ve Kültür Günleri, ‘Memleketimin Halleri’ ve ‘Türkiye’nin 2.Yüzyılında Eğitim Hakkı’ söyleşileri ile sona erdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2 gün boyunca Narlıdere’de kültür-sanat şöleni yaşattıklarını belirterek, “2.Kitap ve Kültür Günlerimizde değerli konuşmacılarımızdan çok değerli fikirler edindik, ufkumuzu genişlettik. Bu güzel programa emek veren tüm katılımcılarımıza ve yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, gelecek yıl görüşmek üzere diyoruz” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi'nin 30 Eylül – 1 Ekim günlerinde Tarihi Yukarıköy'de gerçekleştirdiği 2. Kitap ve Kültür Günleri, 'Memleketimin Halleri' ve 'Türkiye'nin 2.Yüzyılında Eğitim Hakkı' söyleşileri ile sona erdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2 gün boyunca Narlıdere'de kültür-sanat şöleni yaşattıklarını belirterek, "2.Kitap ve Kültür Günlerimizde değerli konuşmacılarımızdan çok değerli fikirler edindik, ufkumuzu genişlettik. Bu güzel programa emek veren tüm katılımcılarımıza ve yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, gelecek yıl görüşmek üzere diyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi'nin Tarihi Yukarıköy'de gerçekleştirdiği 2.Kitap ve Kültür Günleri sona erdi. Kitap stantlarının kurulduğu, söyleşi ve okur-yazar buluşmalarının yer aldığı 2.Kitap ve Kültür Günleri'nin final gününe de vatandaşların yoğun ilgisi vardı. Etkinliğin ikinci gününde, usta gazeteciler Faruk Bildirici, L.Doğan Tılıç ve İpek Özbey 'Memleketimin Halleri' söyleşisi ile Narlıdereliler ile buluşurken, günün bir diğer programında ise 27. Dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan 'Türkiye'nin 2.Yüzyılında Eğitim Hakkı' panelinde yurttaşlarla bir araya geldi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in de Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri'nde yapılan söyleşileri ilgiyle takip etti, stantları ziyaret ederek yazarlar ve vatandaşlarla bol bol sohbet etti.

BAŞKAN ENGİN'DEN TEŞEKKÜR

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2.Kitap ve Kültür Günlerine katılım sağlayan konuşmacıların engin görüşlerinden faydalandıklarını belirterek, "2 gün boyunca çok değerli isimlerin çok değerli fikirlerini dinledik ve ufkumuzu genişlettik. Biz Narlıdere için 'kültür sanat kenti' ibaresini kullanıyoruz. Çünkü biz şehrimizi geleceğe götürürken kültür-sanattan ve bilimden ilham alıyoruz. Şu anda bir arada olduğumuz Yukarıköy de bu çabamızın en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Yerel halka sahip çıkan, geçmişin mirasını geleceğe taşıyan bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz" dedi.

İki gün boyunca Narlıdereliler ile olan tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Engin, "Türkiye'de isim yapmış gazeteci, akademisyen, yazar, eğitimci ve sanatçı dostlarımızı burada ağırladık. Etkinliğimizin son konuşmasını her zaman önceliğimiz olan eğitime ayırdık. Çünkü eğitimin geleceğimiz olduğunu biliyoruz. Narlıdere Belediyesi olarak Nar Çiçekleri Anaokullarımızla, öğrencilerimize yönelik beslenme desteğimizle ve kültür-sanat kurslarımızla her zaman geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yanındayız. İki gün süren 2.Kitap ve Kültür Günlerimizde değerli konuşmacılarımızdan çok değerli fikirler edindik, ufkumuzu genişlettik. Bu güzel programa emek veren tüm katılımcılarımıza ve yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyor, gelecek yıl görüşmek üzere diyoruz" diye konuştu.

USTA GAZETECİLER MEMLEKETİN HALİNİ ANLATTI

Narlıdere Belediyesi 2.Kitap ve Kültür Günleri'nin ikinci gününde usta gazeteciler Faruk Bildirici, L.Doğan Tılıç ve İpek Özbey 'Memleketimin Halleri' söyleşisi ile yurttaşlarla bir araya geldi.

Faruk Bildirici, gazetecilerin toplumu doğru bilgilendirmedeki rolüne dikkat çekerek, "Kamuoyu araştırmaları ile değil kamuoyu yönlendirmeleri ile karşı karşıyayız. Bu yüzden biz gazeteciler doğru bilginin topluma ulaşması noktasında daha çok çaba harcamalıyız" dedi.

L.Doğan Tılıç ise 'memleketin hali iyi' diyenlerin daha çok iletişim kurmaları gerektiğinin altını çizerek, "Yerel seçimler öncesinde Sivil Anayasa'yı, aileyi, yaşam tarzına müdahaleyi konuşacağımız bir döneme giriyoruz. Biz gazeteciler her zaman olduğu gibi bu süreçte de doğruyu söylemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen İpek Özbey de gazetecilerin kamplaştırıldığına dikkat çekerek, "Gazetecilerin bir şeylerin sözcüsü olmasını bekliyorlar. Gazetecilerin görevi sadece işini yapmak olmalı" diye konuştu.

EĞİTİMDE TAVİZ YOK

Günün ikinci söyleşisinde ise 27. Dönem CHP Milletvekili Yıldırım Kaya ve Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan 'Türkiye'nin 2.Yüzyılında Eğitim Hakkı' panelinde yurttaşlarla buluştu. Yıldırım Kaya, Narlıdere'nin bir demokrasi kenti olduğunu vurgulayarak, "Gazi M.Kemal Atatürk, Cumhuriyetin eğitim devrimleriyle geleceğe taşınacağını biliyordu ve eğitim devrimlerinin temellerini İzmir'de attı. Bizim bu temelleri yıkmak isteyenlerle mücadelemiz devam edecek" dedi.

Feray Aytekin Aydoğan da özellikle karma eğitimin engellenmesine yönelik çabalara ve eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çekerek, "Köy Enstitüleri ile bu ülkenin en yoksul çocukları hekim, sanatçı, öğretmen oldular. Şimdi ise 1,5 milyon çocuk örgün eğitimde değil. Karamsarlığın üstünden hep birlikte gelecek, karanlıkları birlikte aydınlığa çevireceğiz" diye konuştu.