Narlıdere, 30 Ağustos'u Fener Alayı ile Kutlayacak

Narlıdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı fener alayı ile kutlayacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Eğer bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Tüm yurttaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve fener alayı coşkusunu Narlıdere’de yaşamaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Narlıdere, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı fener alayı ile kutlayacak. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Eğer bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Tüm yurttaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve fener alayı coşkusunu Narlıdere'de yaşamaya davet ediyoruz" dedi.

Narlıdere Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta başarıyla sonuçlanan Büyük Taarruz'un ardından kazanılan büyük zaferin coşkusu Narlıdere'nin dört bir yanını saracak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sabah gerçekleştirilecek resmi törenlerin ardından Narlıdere'nin sokakları fener alayı ile aydınlanacak. Saat 20.00'de Eski Konservatuvar Binası'nın önünden başlayacak fener alayı, Demokrasi Meydanı'nda sona erecek. Saat 21.00'de ise Büyük Zafer'in coşkusu Demokrasi Meydanı'ndaki etkinliklerle doruğa çıkacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletimizin şanlı dönüşünü simgelediğini ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehasıyla 26 Ağustos sabaha karşı saat 04.30'da Kocatepe'den başlayan bir milletin var olma mücadelesi, 9 Eylül 1922'de İzmir'imizin kurtarılmasıyla başarıya ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini güçlendiren, bizi sömürge durumuna düşmekten kurtaran bu şanlı mücadelenin ölümsüz kahramanlarını tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'mizde de saygı ve özlemle anacağız. Eğer bu topraklarda hür ve bağımsız olarak yaşıyorsak bunu Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Tüm yurttaşlarımızı 30 Ağustos Zafer Bayramı ve fener alayı coşkusunu Narlıdere'de yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.