Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Beyin Ameliyatı Oldu

Geçen çarşamba günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in tedavisi devam ediyor. Bugün beyin ameliyatı olan Başkan Engin'in genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

KERİM UĞUR

Geçen çarşamba günü katıldığı televizyon programı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in tedavisi devam ediyor. Başkan Engin'in bugün tedavisinin devam ettiği hastanede beyin ameliyatı olduğu belirtildi. Narlıdere Belediyesi, "Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımız Ali Engin, doktorların gözetiminde istirahat etmektedir" açıklamasını yaptı.

Üç gündür hastanede tedavisi devam eden Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bugün beyin ameliyatı oldu. Ameliyatı başarılı geçen Başkan Engin'in beyninden alınan kist incelemeye alındı. Çıkan sonucun ardından Başkan Engin'in için uygulanacak olan tedavi yöntemi belirlenecek.

Narlıdere Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Geçtiğimiz Çarşamba günü ani bir rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılan Belediye Başkanımız Ali Engin, Medicana International İzmir Hastanesi'nde başarılı bir tedavi süreci geçirmektedir. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımız Ali Engin, doktorların gözetiminde istirahat etmektedir. Bu süreçte Başkanımız Ali Engin'e geçmiş olsun dileklerini ileten, yakın ilgi ve alaka gösteren herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.