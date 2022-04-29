Narlıdere Belediyesi'nde bayramlaşma merasimi yapıldı

NARLIDERE, İZMİR (Bültenler) - Narlıdere Belediyesi'nde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi. CHP İzmir Millletvekili Ednan Arslan ve Narlıdere Belediyesi Başkanı Ali Engin, belediye personeli ile bir araya geldi.Milletvekili Arslan ve Başkan Engin'e, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Binali Gül, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Çağrı Sofu, Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, meclis üyeleri, Belediye-İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Savaş Atalay ve belediyenin birim müdürleri eşlik etti. İlk olarak belediyenin şantiye alanında çalışanlarla bir araya gelen Başkan Engin, tüm personelin hem '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' nü hem de 'Ramazan Bayramı'nı kutladı. Ardından Milletvekili Ednan Arslan ve Başkan Ali Engin, belediye binasında görev yapan personelle bayramlaşmak için Narlıdere Belediyesi Meclis Salonu'na geldi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Hepinizin '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüz'ü yürekten kutluyorum. Yaklaşık 3 yıldan bu yana 100 yılda bir görülebilecek bir pandemi ile mücadelede yoğun bir çaba harcadınız. Bunun için sizlere hem teşekkür ediyorum hem de kutluyorum. Halka verdiğimiz sözlerin birçoğunu tutmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bunda siz değerli çalışanlarımızın emeği çok büyük. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki yıllarda Narlıderemiz'e hizmet etmek için hep beraber elimizden gelen gayreti göstereceğinize yürekten inanıyorum. Ramazan Bayramı'nda da ailelerinizle birlikte huzur, güven, barış ve mutluluk içerisinde geçirmenizi diliyorum" diye konuştu.

'GÖĞSÜMÜZ KABARIYOR'

Narldıere'nin kendisi için özel olduğunu belirten CHP İzmir MilletvekiliEdnan Arslan, "Narlıdere Belediyesi'nin iyi bir kadrosu var. Genel Merkez'de Narlıdere'nin adı geçince göğsümüz kabarıyor. Çok iyi işler yapmış, seçimde çok yüksek oranda oy almış, çok az vatandaşın şikayet ettiği bir belediye var burada. Narlıdere, çok farklı bir bakış açısı ile önemli işler yapıyor. Narlıdere ivmesini artırıyor. İyi bir bayram olmasını diliyorum. Çocuklarınızla sevdiklerinizle birlikte şeker tadında bir bayram olsun" dedi.

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