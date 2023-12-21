Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Mahalle Muhtarlarıyla Bir Araya Geldi

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Başkan Engin, "Narlıdere'mizde gerçekleştirdiğimiz hizmetlerin kalitesini muhtarlarımızın tecrübesiyle daha da yukarılara taşıyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Belediye hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda muhtarların talep ve önerilerini tek tek not alan Başkan Engin, sorunların çözümü için birim müdürlerine talimat verdi.

"BİRLİKTE ÇOK ŞEY BAŞARDIK"

Göreve geldikleri günden bu yana hayata geçirdikleri projelerde muhtarların da büyük bir emeği olduğunu söyleyen Başkan Engin, "Muhtarlarımızla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet etmenin verdiği gururla 5.yılımızı doldurmak üzereyiz. Bu süreçte pandemi, doğal afetler ve ekonomik krizlere rağmen kentimizi ortak akılla yönettik, hep birlikte çok şey başardık. Hizmet yarışı olarak gördüğümüz kutsal görevimizi Narlıdere'mize ve vatandaşlarımıza layık bir şekilde bugüne kadar yaptığımıza inanıyoruz. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesini sizlerin sayesinde daha da yükseltiyoruz. Sizin gibi tecrübeli muhtarlarımızla birlikte çalıştığımız için çok şanslıyız. Vatandaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.