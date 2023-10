Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İESOB Başkanı Yalçın Ata ve beraberindeki heyeti ağırladı

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Birlik Yöneticileri ve beraberindeki oda başkanlarını ağırladı. Narlıdere'nin esnaf kenti olduğunu belirten Başkan Engin, "Hayata geçirdiğimiz her yatırım ve attığımız her adımda esnaflarımızla diyalog halindeyiz" diye konuştu. İESOB Başkanı Yalçın Ata da esnafın faydasına olacak her çalışmaya destek olacaklarının altını çizdi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, bölge toplantıları kapsamında ilçe ziyaretleri gerçekleştirilen İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, Birlik Yöneticileri ve beraberindeki oda başkanlarını misafir etti. Narlıdere Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metuş Gelve'nin de yer aldığı buluşmada ilçede yürüttükleri faaliyetler hakkında misafirlerini bilge veren Başkan Engin, Narlıdere'nin esnaf kenti olduğunu söyledi.

NARLIDERE ESNAF KENTİ

Narlıdere esnafının her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Engin, "Bunun en güzel örneği Güngören Caddesi ve Barış Sokak'ta yaptığımız çalışmalarla gösterdik. Bölgenin altyapısını yeniledik, dükkan tabelaları, tenteler ve aydınlatma ünitelerini tek tip hale getirdik. Yaptığımız çalışmalardan esnaflarımız da son derece memnun oldu. Yine Yukarıköy'de yerel halkı ve bölge esnafını kalkındıracak birçok çalışma gerçekleştirdik. Biz, şehirlerimizi yayalarımıza göre tasarlamamız gerektiğine inanıyoruz. Bir yerde insanlar sokağa çıkmıyorsa, esnaf kazanmıyorsa orası yerinde saymaya mahkümdur. Narlıdere'mizde esnaflarımıza dayalı bir ekonomimiz var. Narlıdere tam bir esnaf kenti. Burada AVM yok. Hayata geçirdiğimiz her yatırım ve attığımız her adımda esnaflarımızla diyalog halindeyiz. On binlerce üyesi ve dinamik yapısıyla İzmir'imizin kalkınmasında öncü rol oynayan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz " dedi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

İESOB Başkanı Yalçın Ata da esnafın faydasına olacak her çalışmaya destek olacaklarını belirterek, "İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak İzmir'in her köşesinde olduğu Narlıdere'de de esnafımıza yönelik çalışmalar için birlikte görev almaya hazırız. Birlik yönetimi olarak esnaf sanatkarlarımızın güçlenmesi ve vatandaşlarımızın refahı için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'e misafirperverlikleri ve esnafımızın güçlenmesine yönelik çalışmaları için teşekkür ediyorum" diye konuştu.