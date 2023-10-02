Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 2024 yılında yapılacak projeleri açıkladı

Narlıdere Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısında konuşan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "2024 yılında da kısıtlı kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya devam edecek, Yukarıköy, Nar Çiçekleri Anaokulları, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi gibi projelerimizi geliştirecek ve yanına yenilerini ekleyeceğiz" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in başkanlığında gerçekleştirilen Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda 2024 Mali Yılı Performans Programı ve 2024-2026 Mali yılına ait bütçe tasarısı görüşüldü. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi içinde yer alan Meclis Salonu'nda düzenlenen meclis toplantısında ayrıca İmar ve Hukuk Komisyonu'ndan gelen plan değişiklikleri de oylamaya sunuldu.

TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Meclis konuşmasına, dün Ankara'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunarak başlayan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Belediye Meclisimizden, İçişleri Bakanlığımızın önünde gerçekleşen terör saldırısını bir kez daha şiddetle kınıyoruz. Birlik ve beraberliğimizi her zaman koruyacak, teröre asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Narlıdere'de de büyük bir gurur ve onurla Cumhuriyetin 100.yılını kutlayacaklarını belirten Başkan Engin, "Cumhuriyetimizin kazanımlarına her zaman sahip çıkacağımızın sözünü veriyor, Gazi M.Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm milli mücadele kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz" diye konuştu.

HİZMET KALİTESİ ARTMAYA DEVAM EDECEK

Konuşmasında, 2024 Mali Yılı için hazırlanan Performans Programına da değinen Başkan Engin, "2024 yılı için yurttaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini daha da üst seviyeye çıkaracak bir Performans Programı hazırladık. Performans Programımızda ilçemizin ekonomisini güçlendirecek, turizm potansiyelini geliştirecek yatırımlarımıza da özel önem gösterdik. 2024 yılında da kısıtlı kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanmaya devam edecek, Yukarıköy, Nar Çiçekleri Anaokulları, Pir Sultan Abdal Yaşam Vadisi gibi projelerimizi daha da geliştirecek ve yanına yenilerini ekleyeceğiz. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent vizyonu ile özenle hazırladığımız 2024 Mali Yılı Performans Programımız Narlıdere'mize hayırlı olsun" diye konuştu.