Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle buluştu

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Nar Çiçekleri Anaokulu'nda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi ve onlara teşekkür etti. Engin, öğretmenlerin emeklerinin asla ödenemeyeceğini belirtti.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde, Nar Çiçekleri Anaokulu'nda görev yapan öğretmenler ile bir araya geldi. Engin, "Sizlerin hakkı asla ödenmez. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyor, emekleriniz için teşekkür ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen M.Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete uğurladığımız öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum" diye konuştu.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Belediyeye ait Nar Çiçekleri Anaokulları'nda çalışan eğitimcilerin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerle belediye işletmesi Park Orman Narlıdere'de bir araya gelen Başkan Engin, öğretmenleri tek tek tebrik etti ve emekleri için teşekkür etti.

Engin, bu sene Cumhuriyetin 100.yılını kutladıklarını hatırlatarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizi, biz de çocuklarımıza miras bırakacağız. Onlar, bizden aldıkları Cumhuriyet meşalesini daha yükseklere taşıyacak. Sizler de bilginizle evlatlarımızı eğitmeye ve onlara rehber olmaya devam edeceksiniz. Sizlerin hakkı asla ödenmez. Emekleriniz için sizlere teşekkür ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen M.Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete uğurladığımız öğretmenlerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

"ILICA ŞUBEMİZİ AÇIYORUZ"

Çok yakında Nar Çiçekleri Anaokulları'nın 4'üncü şubesini Ilıca Mahallesi'nde hizmete alacaklarını söyleyen Engin, "İlçemize çok güzel bir anaokulu daha kazandırıyoruz. Çocuklarımıza fırsat eşitliği yaratma, onları nitelikli eğitimle buluşturmaya devam edeceğiz. Anaokullarımız sizlerin çabası ve desteğiyle çok önemli bir yere geldi. Ailelerimiz ve çocuklarımızın verdiğimiz hizmetten son derece memnun olduğunu görüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

EĞİTMEN HOCALARA TEŞEKKÜR

Narlıdere Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Ay ve Şirvan Bektaş da, 7'den 70'e Narlıdereli vatandaşlara hizmet veren kurs hocaları ile bir araya geldi. Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası ve çeşitli branşlarda hizmet veren eğitmen hocalara günün anısına küçük birer hediye takdim edildi.