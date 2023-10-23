Narlıdere, Cumhuriyetin 100. Yılını Coşkuyla Kutluyor

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerine davet ederek, Cumhuriyetin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacaklarını söyledi. Hafta boyunca yapılacak konserler ve fener alayı ile Cumhuriyetin coşkusu doruğa çıkacak.

Narlıdere, bir asrı dolduran Cumhuriyetin 100.yılını büyük bir coşku ve gururla kutlamaya, Atatürk ve silah arkadaşlarını hazırlanıyor. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, vatandaşları hafta boyunca gerçekleştirecekleri etkinliklere davet ederek, "Halkımızı büyük bir gururla kutlayacağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Cumhuriyet kenti Narlıdere, 29 Ekim haftasına girilirken, Cumhuriyetin 100.yılını bir dizi etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor. Narlıdere'de hafta boyunca yapılacak konserler ve 29 Ekim'de gerçekleştirilecek fener alayı ile Cumhuriyetin coşkusu doruğa çıkacak.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla taçlanan Cumhuriyetimize çok şey borçluyuz. Biz, her sene olduğu gibi bu sene de Narlıdere'mizden ülkemizin aydınlık yarınlarına umut saçmaya devam edeceğiz. Bundan 100 yıl önce büyük emek ve fedakarlıklarla kurulan, küllerinden doğan şanlı Cumhuriyetimize sonsuza kadar sahip çıkacağımızın sözünü veriyoruz. Sonsuza dek yanacak Cumhuriyet meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyor; tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyet coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz" diye konuştu.

ÇOCUK SENFONİ ORKESTRASI'NDAN 100 YIL KONSERİ

Narlıdere'de Cumhuriyet kutlamaları, Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası'nın 'Cumhuriyetimizin 100.Yılı Özel Konseri' ile başlayacak. Birbirinden yetenekli çocuklardan oluşan orkestra, 'sihirli flüt' lakaplı dünyaca ünlü flüt virtüözü Şefika Kutluer ile birlikte 'Cumhuriyetimizin 100.Yılı Özel Konseri' ile Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahne alacak. 25 Ekim Çarşamba günü halka açık olarak gerçekleştirilecek konserde İzmirliler ile bir araya gelecek olan orkestra, klasik batı müziğinden seçme eserler, film müzikleri ve marşları sanatseverlerle buluşturacak. Eğitmen hocaları Ender Ünal, Cüneyt Deniz ve Gülin Özsakarya ile birlikte sahne alacak 70 kişilik orkestrada, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri de yer alacak.

NARLIDERE, CUMHURİYET ATEŞİ İLE AYDINLANACAK

Cumhuriyet kenti Narlıdere'de coşku, hafta sonu doruğa çıkacak. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi, 28 Ekim Cumartesi günü saat 19.30'da 'Cumhuriyetimizin 100.yılında Çocuklarımızın Sesi' konserine ev sahipliği yapacak. 29 Ekim 1923'ün yıl dönümü olan Pazar günü ise tüm Türkiye'nin olduğu gibi Narlıdere'de Cumhuriyet ateşi ile aydınlanacak. Sabah gerçekleştirilecek resmi törenlerin ardından akşam saatlerinde kortej yürüyüşü ve fener alayı düzenlenecek. Saat 19.00'da başlayacak kortej yürüyüşüne Ankara Volkswagen Dayanışma Derneği (VOLKSDER) Vos Vos araçlarıyla, Goldwing Clup Motorsiklet Sevdalıları ise motorları ile katılacak. Narlıdereliler, saat 20.00'de Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek zeybek ve dans gösteri ile Cumhuriyetin coşkusunu doyasıya yaşayacak.