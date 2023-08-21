Narlıdere Belediye Çocuk Senfoni Orkestrası Yeni Yetenekler Arıyor

Narlıdere Belediye Çocuk Senfoni Orkestrası, 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak seçmelerle kadrosunu güçlendirecek. Başkan Ali Engin, tüm çocukları seçmelere davet etti.

Narlıdere Belediye Çocuk Senfoni Orkestrası yeni yeteneklerini bünyesine katmaya hazırlanıyor. Orkestra, kadrosunu 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde uzman eğitmenlerce gerçekleştirilecek seçmelerle güçlendirecek. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin herkesi seçmelere davet ederek, "Dünya çapında müzisyenleri ülkemize kazandıracağına inandığımız, Türkiye'ye örnek olan projemizin 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek seçmelerine tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin'in göreve gelmesiyle birlikte 2019 yılında hayata geçirilen Orkestra kadrosunu 16-17 Eylül 2023 tarihlerinde yapılacak seçmelerle güçlendirecek. Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde Çocuk Senfoni Orkestrası için özel olarak hazırlanan prova salonunda yapılacak seçmeler, uzman eğitmenlerin katılımıyla düzenlenecek.

Başkan Engin, 2019 yılında göreve gelmeleriyle birlikte hayata geçirdikleri Çocuk Senfoni Orkestrası'nın her geçen gün daha geniş kitlelerle buluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestramızın kısa sürede aldığı yoldan çok mutlu ve gururluyuz. Uzman eğitmen kadromuzla sanata meraklı çocuklarımızın elinden tutuyor ve yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca onlara arkadaşlarıyla birlikte müzik yapma deneyimini yaşatarak takım ruhunun önemini gösteriyor, karar verme ve sorumluluk alma gibi becerilerini geliştiriyoruz. Dünya çapında müzisyenleri ülkemize kazandıracağına inandığımız, Türkiye'ye örnek olan projemizin 16-17 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek seçmelerine tüm çocuklarımızı bekliyoruz."

Seçmelerle ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0232 238 30 01 (1111) numaralı telefondan bilgi alabilecek. Çocuklar, iki gün sürecek seçmeler boyunca keman, viyola, kontrbas, yan flüt gibi enstrümanlarla yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayacak.