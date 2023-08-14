Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin Tedavisinin Ardından Görevine Başladı

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine başladı. Engin, sağlık personeline ve destek olan vatandaşlara teşekkür etti.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 2 Ağustos'ta hastaneye kaldırılan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tedavisinin tamamlanmasının ardından görevine başladı.

Belediye binası önünde kurum personeli tarafından karşılanan Engin, geçmiş olsun dileklerini ileten mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Engin, yaptığı açıklamada yeniden sağlığına kavuşmasında emeği geçen sağlık personeline ve hastalığı sürecinde mesajlarıyla destek olan tüm vatandaşlara teşekkür ettiğini belirterek, "Çok şükür ki bu rahatsızlık sürecini sağlık çalışanlarımızın özverisi ve vatandaşlarımızın dualarıyla kısa sürede atlattık. Kısa bir tedavi sürecinin ardından tekrar bir arada olacağız demiştik. Yurttaşlarımızın dualarıyla yeniden bir aradayız, görevimizin başındayız. Mesai arkadaşlarımızla birlikte Narlıdere'miz ve vatandaşlarımız için üretmeye, çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Engin, 2 Ağustos'ta bir internet gazetesindeki canlı yayının ardından fenalaşmış, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından beyin kanaması belirtisiyle hastaneye kaldırılmış, 7 Ağustos'ta taburcu edilmişti.