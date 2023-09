Narlıdere Belediye Başkanı Ukrayna heyetini ağırladı

Ukrayna'nın Çhernivtsi kentinden gelen heyeti makamında ağırlayan Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, "Başta komşularımız olmak üzere dünyamızın her köşesinde barış ikliminin hüküm sürmesini diliyoruz" dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Çhernivtsi şehrinden gelen heyeti makamında ağırladı. Çernivtsi Belediye Başkan Yardımcısı Yuriy Lesyuk, Çernivtsi Kent Konseyi Başkanı Maryna Kyryliuk, Ukrayna- Türkiye İlişkileri Danışmanı ve Bukovyna İş Kulübü Başkanı Tetiana Dutkevych ve Ukrayna Konsolosluğu Danışmanı Uğur Semih Akdemir'in yer aldığı ziyarette, barış ve demokrasi mücadelesinin önemine vurgu yapıldı.

"DEMOKRASİ HER ŞEYİ ÇÖZER"

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Ukrayna heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Biz savaşlardan arınmış barış dolu bir dünyayı savunuyoruz. Bu çağda kaynakları paylaşmak için savaşlara gerek yok. Sorunları zamana yayarak da çözebilirsiniz. Önemli olan adil ve paylaşımcı olabilmek. Demokrasi her şeyi çözer. Demokrasi kültürünün dünyanın her köşesinde güçlendirmeliyiz. Çevremiz, çocuklarımız, insanlarımız ve geleceğimiz için birlikte hareket etmeliyiz. Bu konuların ülkesi olmaz. Narlıdere'yi ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyor, başta komşularımız olmak üzere dünyamızın her köşesinde barış ikliminin hüküm sürmesini diliyoruz" dedi.

Çernivtsi Belediye Başkan Yardımcısı Yuriy Lesyuk ise kentlerinin savaşın ardından çok ciddi bir göç aldığını belirterek, "Biz bu durumdan daha da güçlenerek çıkacağımıza inanıyoruz. Çhernivtsi, daha önce Almanya'nın üç kentiyle kardeş oldu. Türkiye'de de her türlü kardeşlik çalışmalarına açığız. Sporda, kültürde, ekonomide birlikte hareket edebiliriz. Türkiye'nin desteğini zaten her zaman yanımızda hissediyoruz" diye konuştu.

Kıyı Ege Belediyeler Birlik Sekreteri Hurşit Akdemir ve Narlıdere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ay'ın da yer aldığı ziyarette, olası iş birlikleri için görüş alışverişinde de bulunuldu.