Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri Başladı

Narlıdere Belediyesi'nin 30 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde Tarihi Yukarıköy'de gerçekleştirdiği 2. Kitap ve Kültür Günleri başladı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, tüm katılımcılara teşekkür ederek, "İki gün boyunca ülke gündemini, sanatı, edebiyatı ve eğitimi Narlıdere'mizde konuşacağız. Tarihi Yukarıköy'de 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından burada böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri, Narlıdere Belediyesi'nin kente kazandırdığı Tarihi Yukarıköy'de başladı. Kültürü ve sanatı ülke gündemi ile buluşturan iki günlük programın ilk gününde gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, geçmiş dönem CHP Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Zeynep Altıok Akatlı ve Yıldırım Kaya, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, Belediye Meclis Üyeleri, yazarlar, gazeteciler ve STK'ların temsilcilerinin katıldığı programın ilk gününde kitap stantları, söyleşiler ve okur-yazar buluşmaları gerçekleştirildi.

BAŞKAN ENGİN: YUKARIKÖY'E HOŞGELDİNİZ

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, Tarihi Yukarıköy'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2. Kitap ve Kültür Günleri'ne katılan tüm katılımcılara teşekkür ederek, "Bizim için buraya gelmeniz bizler için çok değerli. Yukarıköy'e hoş geldiniz. İki gün boyunca ülke gündemini, sanatı, edebiyatı ve eğitimi Narlıdere'mizde konuşacağız. Biz biliyoruz ki kültür, sanat ve bilim nereye giderse gelişim ve değişim de oraya gider. Tarihi Yukarıköy'de 4 yıldır gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ardından burada böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki hala özünü koruyan ve geçmişin mirasını içinde barındıran Yukarıköy'ümüz nice kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak" dedi.

Başkan Engin, toplum olarak 'gelecek bizim' diyebilmeleri gerektiğini ifade ederek, "Özeleştiri yapmak hepimiz için geçerli. Ama bunu yaparken 'gelecek bizim' diyebilmeliyiz. Cumhuriyet döneminin ilk yıllarda elde edilen kazanımları daha çok takdir etmeliyiz. Bu konuda çaba gösterenleri daha çok alkışlamalıyız. Biz her zaman Cumhuriyetin bize kazandırdıklarının peşinden gitmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

EKONOMİDE 'GELECEK' UYARISI

Açılış konuşmalarının ardından 27. Dönem CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Ekonomist Güldem Atabay'ın katılımıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Ekonomisi' başlıklı söyleşiye geçildi. Tarihi Yukarıköy'de Narlıderelilere seslenen Aykut Erdoğdu, Türkiye ekonomisinin bu sistemle daha ileriye gidemeyeceğini söyledi. Erdoğdu, "Eşitliği, adaleti sağlamadan, herkesin güvendiği bir hukuk ortamı yaratmadan ekonomiyi düzeltemezsiniz. Belirsiz döviz kuru, enflasyonda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gelecekte de bizi zor günlerin beklediğini söyleyebilirim" dedi. Ekonomist Güldem Atabay ise ekonomide sanal bir bahar ekonomisi yaratıldığını ifade ederek, "Şu anda ekonomideki bakış açısı nedeniyle fatura yine halka çıkacak. Alım gücünün daha da düştüğünü hissedeceğiz. Hukukta, sağlıkta, eğitimde reform olmadan ekonominin daha iyi bir noktaya gelmesi çok zor" diye konuştu.

MADIMAK KATLİAMI UNUTULMADI

Günün ikinci buluşmasında ise Sivas Katliamının 30.Yılında Sanat' konulu söyleşisi ile 26.Dönem CHP Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş ve Yazar Eren Aysan Narlıdereliler ile buluştu.

Şair-Yazar Hüseyin Yurttaş, 30 yıl önce kendisinin de Sivas'a davetli olduğunu ancak başka programı nedeniyle gidemediğini belirterek, "Bu Cumhuriyete karşı yapılan bir kalkışmaydı. Hesabı da hala sorulmadı. Madımak'ta yaşananlar bir utanç levhasıdır" dedi. Zeynep Altıok Akatlı ise 30 yıl sonra gelen 'zaman aşımı' kararını eleştirerek, "Kendi gazetelerimiz dışında bu konuda kapımızı çalan olmadı. Sivas Katliamı bir aynadır ve ilk değildir. Bu bir dayatmadır ve farklı yaşayanların hedef alınışıdır" diye konuştu. Yazar Eren Aysan ise Türkiye'de aydınları hedef alan bir kitlenin olduğuna dikkat çekerek, "Aydınlara yönelik yapılanlardan sonra cezasızlık olgusu acıtıcı bir nokta oluyor" açıklamasında bulundu.

EDEBİYAT, MÜZİKLE BULUŞTU

Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri'nin ilk günü, Tarihçi Yazar Pelin Batu ve Müzisyen Haluk Çetin'in müzik ve şiir dinletisiyle sona erdi. Narlıderelilere unutulmaz bir gece yaşatan iki isim; Nazım Hikmet, Atilla İlhan ve Orhan Veli gibi usta isimlerin dizelerini sanatseverlerle buluşturdu.

Narlıdere Belediyesi 2. Kitap ve Kültür Günleri, bugün de devam edecek.