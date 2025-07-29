Alanya'da Yalnız Yaşayan 76 Yaşındaki Adam Evinde Düşerek Hayatını Kaybetti

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Antalya'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Ali Engin Görgüç, evinde düşerek başını çarpması sonucu hayatını kaybetti. Komşularının durumu bildirmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Görgüç'ün cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yalnız yaşayan 76 yaşındaki Ali Engin Görgüç, evinde düşerek başını çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Ali Engin Görgüç'ten bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Görgüç'ü yerde hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre Görgüç'ün evde dengesini kaybederek düşüp başını çarpması sonucu yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Ali Engin Görgüç'ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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