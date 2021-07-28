Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları! Akdeniz Üni bölümleri puanları!
YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Akdeniz Üniversitesi oldu. Peki, Akdeniz Üniversitesi taban puanları kaçtır? Akdeniz Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Akdeniz Üniversitesi puanları sizlerle...
Geçen seneye göre İzmir'deki Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz taban puanları kaçtır?
2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.
ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:
"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI
Akdeniz Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi
|SAY
|110
|110
|489,55612
|508,31555
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı
|DİL
|60
|62
|355,20803
|476,63441
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji
|EA
|65
|67
|248,87123
|359,02524
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya
|SÖZ
|50
|50
|335,17691
|358,63793
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)
|SÖZ
|40
|41
|312,97649
|362,08938
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Eski Yunan Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|254,58760
|403,47303
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe
|EA
|70
|72
|259,82973
|390,79735
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)
|DİL
|70
|71
|407,06126
|455,52631
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)
|DİL
|60
|62
|394,25782
|424,26420
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Latin Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30
|31
|296,33490
|366,97916
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji
|EA
|90
|90
|403,28908
|427,36159
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı
|DİL
|40
|41
|363,93323
|482,51255
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi
|SÖZ
|60
|62
|296,92553
|342,28319
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji
|EA
|60
|62
|301,86162
|383,11524
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih
|SÖZ
|80
|82
|325,98353
|387,25594
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60
|62
|339,23600
|385,22129
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
|SÖZ
|50
|52
|319,78240
|372,63099
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|50
|52
|322,09022
|371,55047
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50
|50
|446,34207
|471,86041
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|70
|70
|430,68082
|470,28301
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|70
|70
|394,71916
|435,38397
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|408,36721
|447,05453
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|70
|70
|386,44804
|431,92065
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği
|EA
|60
|60
|375,34173
|426,58671
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|62
|363,31145
|423,50702
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|60
|60
|394,42676
|433,65835
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji
|SAY
|55
|57
|270,21779
|378,46255
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik
|SAY
|20
|21
|268,02399
|339,26500
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya
|SAY
|20
|20
|286,09217
|352,78179
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik
|SAY
|70
|72
|312,50788
|400,12622
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
|SAY
|40
|41
|271,13260
|318,56710
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon
|SÖZ
|60
|62
|334,95480
|393,80670
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|200
|200
|380,52264
|460,35597
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi
|EA
|240
|240
|431,40881
|468,84169
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|70
|72
|267,91831
|345,41247
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri
|EA
|60
|62
|254,69037
|287,76568
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat
|EA
|80
|82
|277,47546
|349,20218
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme
|EA
|80
|82
|285,79059
|374,86707
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye
|EA
|80
|81
|292,04196
|343,48983
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|90
|90
|318,47514
|361,66616
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
|EA
|70
|72
|285,14429
|385,73462
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler
|EA
|70
|71
|324,27034
|372,32802
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)
|EA
|70
|72
|291,67839
|341,54282
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat
|SÖZ
|150
|150
|343,04859
|432,38997
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik
|SÖZ
|80
|82
|316,51779
|389,65929
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|80
|80
|333,74150
|370,30156
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|80
|81
|345,65462
|402,09457
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık
|SÖZ
|70
|72
|322,71742
|389,63989
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kemer Denizcilik Fakültesi/Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
|EA
|60
|61
|293,65266
|346,77521
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi
|EA
|70
|70
|329,38376
|354,65087
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik
|SAY
|70
|70
|355,23223
|380,49334
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet
|EA
|50
|50
|305,07480
|353,97521
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|30
|30
|301,88689
|336,10108
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|100
|100
|368,28703
|430,91156
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)
|SÖZ
|80
|80
|355,66137
|442,32813
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|50
|52
|280,16551
|363,19056
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|40
|41
|252,77535
|296,78435
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|60
|62
|339,43519
|366,70039
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ)
|DİL
|50
|52
|323,97543
|362,68952
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık
|SAY
|70
|70
|337,12356
|396,95668
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık
|SAY
|90
|90
|399,85296
|448,55562
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70
|72
|272,93016
|355,48081
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70
|72
|269,75046
|317,86475
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
|SAY
|70
|70
|462,70141
|478,23282
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği
|SAY
|30
|8
|285,13142
|332,01478
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|70
|70
|431,19324
|456,40960
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)
|SAY
|60
|62
|401,01481
|424,59053
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|309,40365
|369,00262
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|329,97174
|403,00609
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği
|SAY
|20
|2
|304,31722
|318,13335
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği
|SAY
|70
|72
|389,49959
|429,37957
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik
|SAY
|70
|70
|397,11249
|461,78301
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Gerontoloji
|SAY
|60
|60
|263,52869
|313,60223
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Serik İşletme Fakültesi/Ekonomi ve Finans
|EA
|60
|62
|244,01627
|301,25489
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Serik İşletme Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|30
|31
|242,91527
|271,99303
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği
|EA
|60
|61
|277,74022
|362,60856
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği
|SAY
|25
|26
|239,12919
|359,05879
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi
|SAY
|280
|280
|519,28818
|533,13102
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|70
|70
|403,18631
|466,14002
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi
|SÖZ
|50
|50
|301,25029
|347,67733
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği
|EA
|70
|70
|270,19440
|349,02408
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce)
|EA
|50
|50
|297,16805
|418,10702
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği
|DİL
|50
|52
|373,49767
|449,48831
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık
|EA
|60
|61
|277,74115
|324,04555
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|1
|245,58172
|245,58172
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama
|EA
|60
|62
|249,86988
|366,06263
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama (İÖ)
|EA
|40
|41
|241,30351
|267,35403
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Sigortacılık
|EA
|50
|52
|235,47901
|288,42405
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik
|EA
|60
|61
|311,34427
|369,99553
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)
|EA
|50
|52
|289,22442
|314,19933
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri
|EA
|60
|60
|343,12099
|377,08687
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)
|EA
|60
|61
|324,35386
|348,02066
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri
|SAY
|40
|41
|281,24121
|359,06417
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma
|SAY
|40
|40
|316,74433
|439,05942
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi
|EA
|35
|36
|282,34173
|348,68167
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu)
|EA
|1
|1
|255,32203
|255,32203
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
|SAY
|35
|36
|264,02410
|300,33140
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji
|SAY
|35
|36
|258,56377
|316,45591
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama
|SAY
|30
|31
|243,68416
|278,67045
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri
|SAY
|40
|41
|268,27608
|355,93536
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu)
|SAY
|1
|1
|206,54731
|206,54731
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
|SAY
|40
|41
|258,76426
|299,15468
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni
|SAY
|40
|41
|243,72750
|290,67364
Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.