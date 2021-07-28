Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları! Akdeniz Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Akdeniz Üniversitesi oldu. Peki, Akdeniz Üniversitesi taban puanları kaçtır? Akdeniz Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Akdeniz Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Akdeniz Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi SAY 110 110 489,55612 508,31555 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60 62 355,20803 476,63441 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji EA 65 67 248,87123 359,02524 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya SÖZ 50 50 335,17691 358,63793 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ) SÖZ 40 41 312,97649 362,08938 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 254,58760 403,47303 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Felsefe EA 70 72 259,82973 390,79735 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70 71 407,06126 455,52631 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 60 62 394,25782 424,26420 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30 31 296,33490 366,97916 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Psikoloji EA 90 90 403,28908 427,36159 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40 41 363,93323 482,51255 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi SÖZ 60 62 296,92553 342,28319 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji EA 60 62 301,86162 383,11524 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Tarih SÖZ 80 82 325,98353 387,25594 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60 62 339,23600 385,22129 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50 52 319,78240 372,63099 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50 52 322,09022 371,55047 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50 50 446,34207 471,86041 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği DİL 70 70 430,68082 470,28301 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70 70 394,71916 435,38397 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60 60 408,36721 447,05453 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70 70 386,44804 431,92065 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf Öğretmenliği EA 60 60 375,34173 426,58671 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60 62 363,31145 423,50702 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60 60 394,42676 433,65835 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Biyoloji SAY 55 57 270,21779 378,46255 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Fizik SAY 20 21 268,02399 339,26500 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Kimya SAY 20 20 286,09217 352,78179 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Matematik SAY 70 72 312,50788 400,12622 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 40 41 271,13260 318,56710 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve Televizyon SÖZ 60 62 334,95480 393,80670 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/Hemşirelik SAY 200 200 380,52264 460,35597 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi EA 240 240 431,40881 468,84169 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70 72 267,91831 345,41247 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Ekonometri EA 60 62 254,69037 287,76568 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat EA 80 82 277,47546 349,20218 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme EA 80 82 285,79059 374,86707 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Maliye EA 80 81 292,04196 343,48983 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90 90 318,47514 361,66616 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 70 72 285,14429 385,73462 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler EA 70 71 324,27034 372,32802 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 70 72 291,67839 341,54282 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat SÖZ 150 150 343,04859 432,38997 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Gazetecilik SÖZ 80 82 316,51779 389,65929 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80 80 333,74150 370,30156 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80 81 345,65462 402,09457 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Reklamcılık SÖZ 70 72 322,71742 389,63989 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kemer Denizcilik Fakültesi/Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 60 61 293,65266 346,77521 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk Gelişimi EA 70 70 329,38376 354,65087 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Hemşirelik SAY 70 70 355,23223 380,49334 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal Hizmet EA 50 50 305,07480 353,97521 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30 30 301,88689 336,10108 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 100 100 368,28703 430,91156 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 80 80 355,66137 442,32813 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50 52 280,16551 363,19056 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 40 41 252,77535 296,78435 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 60 62 339,43519 366,70039 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 50 52 323,97543 362,68952 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık SAY 70 70 337,12356 396,95668 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Mimarlık SAY 90 90 399,85296 448,55562 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj Mimarlığı SAY 70 72 272,93016 355,48081 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge Planlama SAY 70 72 269,75046 317,86475 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 70 70 462,70141 478,23282 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği SAY 30 8 285,13142 332,01478 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70 70 431,19324 456,40960 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60 62 401,01481 424,59053 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği SAY 70 72 309,40365 369,00262 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat Mühendisliği SAY 70 72 329,97174 403,00609 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji Mühendisliği SAY 20 2 304,31722 318,13335 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği SAY 70 72 389,49959 429,37957 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik SAY 70 70 397,11249 461,78301 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Gerontoloji SAY 60 60 263,52869 313,60223 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Serik İşletme Fakültesi/Ekonomi ve Finans EA 60 62 244,01627 301,25489 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Serik İşletme Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 30 31 242,91527 271,99303 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor Yöneticiliği EA 60 61 277,74022 362,60856 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri Mühendisliği SAY 25 26 239,12919 359,05879 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp Fakültesi SAY 280 280 519,28818 533,13102 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70 70 403,18631 466,14002 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50 50 301,25029 347,67733 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği EA 70 70 270,19440 349,02408 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 50 50 297,16805 418,10702 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği DİL 50 52 373,49767 449,48831 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık EA 60 61 277,74115 324,04555 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) EA 1 1 245,58172 245,58172 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama EA 60 62 249,86988 366,06263 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama (İÖ) EA 40 41 241,30351 267,35403 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Sigortacılık EA 50 52 235,47901 288,42405 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60 61 311,34427 369,99553 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 50 52 289,22442 314,19933 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60 60 343,12099 377,08687 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 60 61 324,35386 348,02066 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe Bitkileri SAY 40 41 281,24121 359,06417 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki Koruma SAY 40 40 316,74433 439,05942 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi EA 35 36 282,34173 348,68167 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) EA 1 1 255,32203 255,32203 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 35 36 264,02410 300,33140 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Biyoteknoloji SAY 35 36 258,56377 316,45591 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 30 31 243,68416 278,67045 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri SAY 40 41 268,27608 355,93536 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) SAY 1 1 206,54731 206,54731 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 40 41 258,76426 299,15468 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Zootekni SAY 40 41 243,72750 290,67364

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

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