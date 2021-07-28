Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları! Akdeniz Üni bölümleri puanları!
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Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları! Akdeniz Üni bölümleri puanları!

Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları! Akdeniz Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Akdeniz Üniversitesi oldu. Peki, Akdeniz Üniversitesi taban puanları kaçtır? Akdeniz Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Akdeniz Üniversitesi puanları sizlerle...

Geçen seneye göre İzmir'deki Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Akdeniz Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Akdeniz Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Diş Hekimliği Fakültesi/Diş Hekimliği FakültesiSAY110110489,55612508,31555
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Alman Dili ve EdebiyatıDİL6062355,20803476,63441
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/ArkeolojiEA6567248,87123359,02524
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/CoğrafyaSÖZ5050335,17691358,63793
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Coğrafya (İÖ)SÖZ4041312,97649362,08938
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Eski Yunan Dili ve EdebiyatıDİL4041254,58760403,47303
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/FelsefeEA7072259,82973390,79735
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce)DİL7071407,06126455,52631
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ)DİL6062394,25782424,26420
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Latin Dili ve EdebiyatıDİL3031296,33490366,97916
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/PsikolojiEA9090403,28908427,36159
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Rus Dili ve EdebiyatıDİL4041363,93323482,51255
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Sanat TarihiSÖZ6062296,92553342,28319
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/SosyolojiEA6062301,86162383,11524
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/TarihSÖZ8082325,98353387,25594
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ6062339,23600385,22129
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Edebiyat Fakültesi/Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)SÖZ5052319,78240372,63099
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY5052322,09022371,55047
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY5050446,34207471,86041
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/İngilizce ÖğretmenliğiDİL7070430,68082470,28301
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ7070394,71916435,38397
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ6060408,36721447,05453
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA7070386,44804431,92065
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sınıf ÖğretmenliğiEA6060375,34173426,58671
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ6062363,31145423,50702
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Eğitim Fakültesi/Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ6060394,42676433,65835
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/BiyolojiSAY5557270,21779378,46255
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/FizikSAY2021268,02399339,26500
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/KimyaSAY2020286,09217352,78179
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/MatematikSAY7072312,50788400,12622
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Fen Fakültesi/Uzay Bilimleri ve TeknolojileriSAY4041271,13260318,56710
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Güzel Sanatlar Fakültesi/Sinema ve TelevizyonSÖZ6062334,95480393,80670
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hemşirelik Fakültesi/HemşirelikSAY200200380,52264460,35597
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk FakültesiEA240240431,40881468,84169
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA7072267,91831345,41247
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/EkonometriEA6062254,69037287,76568
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisatEA8082277,47546349,20218
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletmeEA8082285,79059374,86707
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/MaliyeEA8081292,04196343,48983
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA9090318,47514361,66616
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)EA7072285,14429385,73462
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkilerEA7071324,27034372,32802
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (İÖ)EA7072291,67839341,54282
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İlahiyat Fakültesi/İlahiyatSÖZ150150343,04859432,38997
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/GazetecilikSÖZ8082316,51779389,65929
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ8080333,74150370,30156
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ8081345,65462402,09457
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/ReklamcılıkSÖZ7072322,71742389,63989
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kemer Denizcilik Fakültesi/Denizcilik İşletmeleri YönetimiEA6061293,65266346,77521
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/Çocuk GelişimiEA7070329,38376354,65087
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi/HemşirelikSAY7070355,23223380,49334
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Sosyal HizmetEA5050305,07480353,97521
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim SistemleriEA3030301,88689336,10108
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ100100368,28703430,91156
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ)SÖZ8080355,66137442,32813
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Rekreasyon YönetimiSÖZ5052280,16551363,19056
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA4041252,77535296,78435
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL6062339,43519366,70039
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Manavgat Turizm Fakültesi/Turizm Rehberliği (İÖ)DİL5052323,97543362,68952
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/İç MimarlıkSAY7070337,12356396,95668
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/MimarlıkSAY9090399,85296448,55562
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Peyzaj MimarlığıSAY7072272,93016355,48081
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mimarlık Fakültesi/Şehir ve Bölge PlanlamaSAY7072269,75046317,86475
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)SAY7070462,70141478,23282
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Çevre MühendisliğiSAY308285,13142332,01478
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY7070431,19324456,40960
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ)SAY6062401,01481424,59053
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Gıda MühendisliğiSAY7072309,40365369,00262
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/İnşaat MühendisliğiSAY7072329,97174403,00609
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Jeoloji MühendisliğiSAY202304,31722318,13335
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik Fakültesi/Makine MühendisliğiSAY7072389,49959429,37957
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve DiyetetikSAY7070397,11249461,78301
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/GerontolojiSAY6060263,52869313,60223
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Serik İşletme Fakültesi/Ekonomi ve FinansEA6062244,01627301,25489
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Serik İşletme Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA3031242,91527271,99303
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Spor Bilimleri Fakültesi/Spor YöneticiliğiEA6061277,74022362,60856
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Su Ürünleri Fakültesi/Su Ürünleri MühendisliğiSAY2526239,12919359,05879
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Tıp Fakültesi/Tıp FakültesiSAY280280519,28818533,13102
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ7070403,18631466,14002
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Rekreasyon YönetimiSÖZ5050301,25029347,67733
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliğiEA7070270,19440349,02408
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm İşletmeciliği (İngilizce)EA5050297,16805418,10702
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Turizm Fakültesi/Turizm RehberliğiDİL5052373,49767449,48831
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve BankacılıkEA6061277,74115324,04555
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu)EA11245,58172245,58172
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/PazarlamaEA6062249,86988366,06263
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Pazarlama (İÖ)EA4041241,30351267,35403
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/SigortacılıkEA5052235,47901288,42405
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve LojistikEA6061311,34427369,99553
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ)EA5052289,22442314,19933
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim SistemleriEA6060343,12099377,08687
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Uygulamalı Bilimler Fakültesi/Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ)EA6061324,35386348,02066
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bahçe BitkileriSAY4041281,24121359,06417
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Bitki KorumaSAY4040316,74433439,05942
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım EkonomisiEA3536282,34173348,68167
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu)EA11255,32203255,32203
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY3536264,02410300,33140
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal BiyoteknolojiSAY3536258,56377316,45591
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY3031243,68416278,67045
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla BitkileriSAY4041268,27608355,93536
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu)SAY11206,54731206,54731
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY4041258,76426299,15468
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (Devlet Üniversitesi)/Ziraat Fakültesi/ZootekniSAY4041243,72750290,67364

Bu taban ve tavan puanları 2020 yılının puanlarıdır. En güncel puanlar bu şekildedir. Henüz 2021 tercihler yapılmadı için bu senenin taban ve tavan puanları açıklanmadı.

AKDENİZ ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Akdeniz Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Akdeniz Üniversitesi taban puanları! Akdeniz Üni bölümleri puanları! - Haberler
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