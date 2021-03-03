6. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi başladı

Avrasya Üniversiteler Birliğince (EURAS) "Mesafeleri Kaldırıyoruz" sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi (EURIE-Online Summit 2021) başladı.

Yerli yazılımcılar tarafından üretilen yüzde 100 yerli sanal platform üzerinden gerçekleştirilen zirvenin açılışında konuşan EURAS ve EURIE Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 21. yüzyılda bilim ve teknolojinin gün geçtikçe artan bir hızla gelişmesinin yükseköğretimin dünyadaki konumunu da değiştirdiğine işaret etti.

Oluşan yeni konumda çağın gerekliliklerine paralel şekilde değişerek ilerleyen üniversitelerin, mevcut bilgiye ivme kazandırarak yeni çalışmalara imza atmaya devam ettiğini belirten Aydın, üniversitelerin yapay zeka, biyoteknoloji, otomasyon, robotik sistemler gibi farklı birçok alandaki gelişmeler sayesinde geleceğe bambaşka bir kapı aralayarak, eğitimden iş dünyasına, ekonomiden sosyal alanlara kadar etkisini sürdürdüğünü anlattı.

Ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında üniversitelerin payının büyük olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Özellikle gelişmekte olan ülkelerde üniversiteler, ülkelerin gelişim hızını arttıran en önemli unsurların başında gelmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan nitelikli insan kaynağını oluşturan, yeni dünya sistemine göre insan yetiştiren, endüstriyel dijitalleşmeyi ortaya çıkaran, bilimsel ve teknolojik dönüşümün getirilerini yükseköğretime entegre ederek, sadece bugünün değil geleceğin nitelikli iş gücünü yetiştiren üniversiteler, ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Bugün biliyoruz ki dünyada teknolojik gelişmelere yön veren ülkelerin gücü bilgiyi üreten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve uygulayan üniversitelerden gelmektedir. Bu nedenle ülkelerimizin üniversitelerini ne kadar güçlendirirsek ülkelerimizi de o kadar güçlendirmiş oluruz."

Aydın, yükseköğretim kurumlarının; tarımdan sanayiye, teknolojiden sanata, çeşitli alanlarda ülkelerin geleceğini şekillendirecek olan iş gücünü yetiştirmesi, gençlerin ve akademisyenlerin girişimciliğe yönelik bilgi, kapasite ve tecrübelerini geliştiren mekanizmaları oluşturması gerektiğinin altını çizdi.

Pandemi sürecinin eğitim, sağlık, ticaret, sanayi ve benzeri birçok alanı etkilediğini ve etkilerinin halen devam ettiğini belirten Aydın, bu süreç özellikle eğitim alanında dünyada yüz yüze eğitimi durma noktasına getirdiğini, eğitimde dijitalleşmeyi gerekli kıldığını ve "Bundan sonra eğitimin geleceği ne olacak?" sorusunu ortaya çıkardığını söyledi.

Doç. Dr. Aydın, ileriki süreçte teknolojiyi ve yapay zekayı öğretim süreçlerine entegre edebilen eğitim kurumlarının daha çok tercih edileceğini, bu sürecin insanlığın geleceği için dünyada bilimin ve teknolojinin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getirdi.

Geleceğe yön veren üniversitelerin birbirleri ile iş birliği yapmasının bir seçenek değil, zorunluluk olduğuna işaret eden Aydın, "Üniversiteler arasında yapılan iş birliği protokolleri ile müşterek projeler üretilerek, deneyimleri birbirine aktarmak, araştırma sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve kültürel iş birliği oluşturmak, üniversitelerin gelişim hızlarını da arttıracaktır. Küresel bir misyon olan barış, huzur ve istikrar dolu müreffeh bir toplum oluşturmak için de birbirimizle olabildiğince geniş kapsamlı iş birliği yapma zorunluluğumuz vardır. Üniversiteler; bağımsızlığın, özgürlüğün, baskı altında olmayan beyinlerin, bilimin üretildiği yeni fikir ve düşüncelerin ortaya konulduğu kurumlardır. Bizler, ruhlarımızda bulunan özgürlük ve bağımsızlık duygularını üniversitelerimiz aracılığı ile kendi topraklarımıza yaymak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Aydın, insanlığın ortak sorunu olup tek bir ülkenin veya bölgenin sorunu olmayan, acil çözüm ve ülkeler arası iş birliği gerektiren birçok sorun ile karşı karşıya olunan dünyada özellikle son bir yıl içerisinde ortaya çıkan Kovid-19 pandemisinin, dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi birçok ölüme neden olduğunu ve buna hala kesin bir çözüm bulunamadığını belirtti.

Sadece pandemi değil, enerji kaynaklarının kısıtlılığı, siyasi çatışmalar, terör, küresel ısınma, hava kirliliği, su kaynaklarının tükeniyor olması, iklim ve çevre krizi, yoksulluk, fırsat eşitsizliği ve aşırı nüfus artışı, küresel göç gibi sorunların da acil çözüm bulunması gereken hayati sorumluluklardan olduğuna dikkati çeken Aydın, geleceğin mimarları olarak adeta kanserli hücreler gibi tüm dünyaya yayılmaya devam eden bu sorunlara yapılacak iş birlikleri ve üretilecek çözümler ile son verilebileceğini ifade etti.

43 seminerde 135 konuşmacı

Dünyanın en büyük üçüncü, Avrasya bölgesinin ise en büyük yükseköğretim zirvesi olan EURIE 2021'e, 60'ı aşkın ülkeden, 325 eğitim kurumundan 1175 rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen uzmanlar katılıyor.

Zirvede kapsamında gerçekleştirilecek 43 online seminer, konferans, toplantı ve söyleşide; yükseköğretimde uluslararasılaşma ve dijital dönüşüm, dünyada uluslararası öğrenci hareketliliği, yurt dışı eğitim programları, Erasmus+, uluslararası araştırma ve projeler, yükseköğretimde sürdürülebilirlik ve erişim gibi birçok konu, 135 konuşmacı tarafından ele alınacak.

Sanal yükseköğretim fuarında dünya üniversiteleri ziyaret edilebilecek

Yine zirve kapsamında düzenlenecek sanal yükseköğretim fuarında, 4 salonda 100'e yakın stantta dünya üniversiteleri katılımcılarla buluşacak.

Ziyaretçiler, sanal platform üzerinde, bir taraftan uluslararası konuşmacıların canlı yayın kalitesindeki sunumlarını ve oturumları takip ederken, diğer taraftan platform üzerinde bulunan ve 80 sanal stanttan oluşan sanal fuar alanında tüm katılımcı kurum stantlarını ziyaret ederek kurum yetkilileriyle online görüntülü görüşme ve bilgi edinme fırsatı yakalayacaklar.

Ayrıca tüm ziyaretçiler, platform üzerinde sanal olarak oluşturulan networking alanında, diğer tüm katılımcılar ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak yeni iş birliği fırsatlarını değerlendirebilecek.

Binlerce ziyaretçiyi aynı anda ağırlama alt yapısına sahip olan İnovatif Sanal Eğitim Zirvesi'nde, oturumlar sırasında gerçekleştirilecek canlı oylamalar ve tüm zirve boyunca devam edecek olan anketler vasıtasıyla ziyaretçi memnuniyeti ve deneyiminin en üst seviyeye çıkartılması hedefleniyor.

Ziyaretçi ve katılımcılar zirveyi ayrıca, hem iOS hem de Android için geliştirilen "EURIE 2021" uygulamasını akıllı telefonlarına indirerek de takip edebilecekler.

"Imagine Tomorrow" etkinliği yatırımcı ile girişimciyi buluşturacak

EURIE 2021 kapsamında bu yıl üçüncü defa gerçekleştirilecek olan "Imagine Tomorrow Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Etkinliği" de, çevrim içi ortamda gerçekleştirilecek.

Geçen yıl 200'ün üzerinde başvuru arasından en başarılı 50 girişimi yatırımla buluşturan Imagine Tomorrow, üç gün boyunca "Imagine Now" konseptiyle yatırımcı ve girişimciyi buluşturacak.

Etkinlikte, bu yıl seçkin jüri tarafından belirlenen 20 girişim ekibi, Imagine Tomorrow Final Sahnesi'nde üniversite yöneticileri, girişimciler, genç girişimciler, yatırımcılar, sanayiciler ve birçok uluslararası ziyaretçi karşısında fikirlerini sunacak.

Etkinlik sonunda girişimciler, kendi start-up şirketleri için yeni fırsatlar yakalama şansı bulacaklar ve aldıkları geri bildirimlerle farklı bakış açıları kazanarak yeni iş birlikleri ve yatırım olanaklarına erişme fırsatı yakalayacak.

Avrasya bölgesini yükseköğretimde cazibe haline getirmeyi hedefleyen EURIE 2021, 5 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu