Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

ABD Başkanı Donald Trump, CNBC kanalında yayımlanan Squawk Box programına telefonla bağlanarak İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

'ÇİN'DEN İRAN'A HEDİYE'

Trump, pazar günü ABD güçlerinin el koyduğu "TOUSKA" adlı İran bandıralı bir geminin ablukayı ihlal ettiğini ve geminin Çin'den İran'a gelen bir "hediye" olduğunu ileri sürdü.

Gemiden hoşnut olmadıkları şeylerin olduğunu anlatan ve bundan rahatsız olduklarını dile getiren Trump, "Biraz şaşırdım çünkü (Çin) Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile bir mutabakatımız olduğunu sanıyordum." ifadelerini kullandı.

ORTA DOĞU'DAKİ MÜTTEFİKLERİMİZ NATO'DAN DAHA İYİ

ABD Başkanı Trump, İran'la olan gerilim sürecinde NATO ülkelerinin kendilerine yardım etmediğini ancak Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar gibi Körfez ülkelerinin çok daha fazla destek olduğunu belirtti.

"Onlar (ABD'nin Orta Doğu'daki müttefikleri) NATO'dan çok daha iyi ülkeler." değerlendirmesini yapan Trump, özellikle Suudi Arabistan ile BAE'nin hem Hürmüz Boğazı hem de diğer konularda ABD'ye çok yardımcı olduğunu belirtti.

Trump, "Bize yardım etmeyen NATO oldu, bizim onlara ihtiyacımız zaten yoktu, onların bize ihtiyacı vardı çünkü onlar (NATO) kağıttan bir kaplan. Bunu uzun zamandır söylüyorum." yorumunu yaptı.

Gerekmesi halinde BAE ile bir swap anlaşması imzalayabileceklerine işaret eden Trump, "Eğer BAE'nin bir sorunu olsaydı onların yanında olurdum." ifadesini kullandı.