9 kişiyi öldüren saldırganın annesi tutuklandı

Mersin'de meydana gelen silahlı saldırının faili İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli, çocuğunun psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair doktor önerilerini dikkate almayarak olayın gerçekleşmesine sebep olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

ANNE MERSİNLİ, DOKTOR ÖNERİLERİNİ DİKKATE ALMAMIŞ

Ayser Çalık Ortaokulu'nda gerçekleştirdiği silahlı saldırı ile 1'i öğretmen 9 kişiyi öldürüp, 21 kişiyi de yaralayan İsa Aras Mersinli'nin annesi Peyman Pınar Mersinli'nin tutuklanmasıyla ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, saldırganın olaydan önce farklı tarihlerde götürüldüğü polikliniklerinde çocuk psikiyatrilerinin tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair teşhis ve önerilerinin anne tarafından dikkate alınmadığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Olayın faili İsa Aras Mersinli'nin, dosyaya yansıyan sağlık sorunlarının tespitine yönelik tüm bilgi ve belgeler ilgili sağlık kuruluşlardan temin edilmiştir. Bu evrakların yapılan incelenmesi neticesinde, resmi ve özel iki farklı kurumda görevli iki psikoloğun olay tarihinden önceki tarihlerde İsa Aras Mersinli'nin çocuk psikiyatri polikliniğinde tedaviye ihtiyaç duyduğu yönünde teşhis ve öneride bulunmalarına rağmen anne P.P.M.'nin doktor önerilerini dikkate almayarak söz konusu tıbbi desteğe yönelik psikiyatri polikliniklerine müracaatta bulunmadığı ve bu şekilde failin ölüm ve yaralama eylemlerini gerçekleştirmesine sebebiyet verdiği değerlendirilen psikolojik rahatsızlıklarının tedavisindeki sorumluluklarında ihmal gösterdiği tespit olunmuştur. Bu doğrultuda Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca, şüpheli P.P.M.'nin somut olaydaki ihmali eylemi ve bu ihmal neticesi oluşan neticenin vahameti hususları dikkate alınarak tutuklaması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevki yapılmıştır. Kahramanmaraş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorgu neticesi P.P.M.'nin tutuklanmasına karar verilerek şüphelinin ceza infaz kurumlarına teslimi sağlanmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
