Savaş yakıt fiyatlarını uçurdu, Alman havayolu devi 20 bin uçuşu iptal ediyor

Ortadoğu’daki gerilimle birlikte hızla artan jet yakıtı fiyatları Avrupa havacılık sektörünü sarsmaya başladı. Artan maliyet baskısı nedeniyle Alman hava yolu devi Lufthansa, binlerce uçuşu programdan çıkarma kararı aldı.

20 BİN UÇUŞ PROGRAMDAN KALDIRILIYOR

Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki sert yükseliş nedeniyle ekim ayına kadar planlanan 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu. Şirket, özellikle yaz döneminde uçuş seçeneklerini optimize ederek kapasiteyi düşürme yoluna gidiyor.

YAKIT FİYATI İKİYE KATLANDI

Şirket açıklamasında, Ortadoğu’da çatışmaların başlamasından bu yana jet yakıtı fiyatlarının yaklaşık iki katına çıktığı vurgulandı. İptal edilen uçuşların yaklaşık 40 bin metrik ton jet yakıtına denk geldiği ifade edildi.

KÂRSIZ HATLAR HEDEFTE

Yeni planlama kapsamında Lufthansa Grubu, özellikle kârlı olmayan kısa mesafeli uçuşları azaltmayı hedefliyor. Buna karşılık uzun mesafeli uçuşlar ve küresel bağlantılar korunacak, ancak daha verimli bir yapı oluşturulacak.

GÜNDE 120 UÇUŞ İPTAL EDİLİYOR

Şirket, yeni stratejinin ilk adımı olarak günlük yaklaşık 120 uçuşun iptal edilmeye başlandığını açıkladı. Önümüzdeki aylarda kapasite düşüşüne paralel olarak rota planlamasının da yeniden şekillendirileceği bildirildi.

AVRUPA’DA YAKIT KRİZİ ALARMI

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, geçtiğimiz hafta Avrupa’nın kısa süre içinde jet yakıtı kıtlığı riskiyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Bu açıklama sektördeki endişeleri daha da artırdı.

SEKTÖRDE DOMİNO ETKİSİ

Jet yakıtı maliyetlerindeki artış yalnızca Lufthansa’yı değil, diğer hava yolu şirketlerini de etkiliyor. Hollanda merkezli KLM, Avrupa içi 160 uçuşunu iptal edeceğini açıklarken, Lufthansa da maliyet baskıları nedeniyle iştiraki CityLine’ın faaliyetlerini durdurma kararı aldı.