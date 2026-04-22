Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli tutuklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, başkan yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

MASAK RAPORLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşılmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmişti.

"MİLYON DOLARLARI BULAN RÜŞVET ALINDI"

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlenmişti. Ayrıca belediye yetkilileri ile bazı firma sahiplerinin birlikte hareket ettikleri, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı saptanmıştı.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi, delillerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul'da 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel'in yanı sıra gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde: "Başkan Yardımcısı Oğuz Kaya, Başkan Yardımcısı Orhan Aydoğdu, Başkan Yardımcısı Birkan Birol Yıldız, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Yapı Kontrol Müdürü Aysun Gökçen, Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Onur Dedetaş, Plan Proje Müdürü Nimet Karademir, İmar Ruhsat Müdürü Gülbin Ergünay, Yapı İmar Müdürü Ezgi Nur Yılmaz, mimar Aslı Sevinç Afat, zabıta komiser yardımcısı Mehmet Yılmaz, Birkan Birol Yıldız'ın şoförü Çağlar Kaya, Onursal Adıgüzel'in şoförü Doğancan Topal, bir yapı şirketinden Mesut Bayram, bir mimarlık firmasından Fatih Velioğlu, belediye çalışanı Haydar Battal, bir yapı şirketinden Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan."

SAVCILIK İŞLEMLERİ 11 SAAT SÜRDÜ

Savcılık işlemleri yaklaşık 11 saat sürerken 21.00 sıralarında 1 kişi hariç 19 kişinin tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildiği duyuruldu. Tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen isimler arasında bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'e "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.

19 İSME DE TUTUKLAMA

06.30 sıralarında da Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Böylece yaklaşık 20 saat süren bir adliye sürecinden sonra toplam tutuklu sayısı 19'a yükseldi.

Kaynak: ANKA