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Teslim almaya geldikleri tekneden cenazeleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş zehirlendi

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Bartın'da tersanede özel olarak yaptırıp, teslim almak üzere geldikleri teknede geceyi geçiren Faik Kırcı ve arkadaşı Murat Beycan, makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yakıp uyuyunca karbonmonoksit gazından zehirlendi. Kırcı ve Beycan hayatını kaybetti.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir tersanede yaptırdıkları tekneyi teslim almak üzere gelen 44 yaşındaki Faik Kırcı ve 35 yaşındaki Murat Beycan, teknenin makine dairesinde ısınmak için kömürle ateş yakıp uyudular. Ancak 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GECE, YAPTIRDIKLARI TEKNEDE KALDILAR

Tekirdağ'da oturan Faik Kırcı ve Murat Beycan, Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yaptırdıkları 10 metre uzunluğundaki tekneyi teslim almak üzere 2 gün önce Ovatekkeönü köyündeki Ahşap Tekne ve Yat Yapım Tersanesi'ne geldi. 2 arkadaş, teknenin son kalan işlerini takip etti. Sonra da geceyi tamamlanmak üzere olan teknelerinde geçirdi.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

MAKİNE DAİRESİNDE KÖMÜRLE ATEŞ YAKIP UYUDULAR

Kırcı ve Beycan, dün akşam da teknede kalıp, geceyi geçirmek istedi. İki arkadaş, tersanedeki teknenin makine dairesine girerek ısınmak için teneke içinde kömürle ateş yaktı. Makine dairesinin kapısını da kapatan Kırcı ve Beycan, bir süre sonra uyudu.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

CANSIZ BEDENLERİ ATÖLYE USTASI BULDU

Sabah saatlerinde tekne atölyesindeki ustalardan biri makine dairesine girince Kırcı ve Beycan'ı hareketsiz halde buldu. Durum, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede Faik Kırcı ve Murat Beycan'ın karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

TEKNEYİ TESLİM ALIP YOLA ÇIKACAKLARDI

Kırcı ve Beycan'ın cenazeleri savcının incelemesi sonrası, otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bu arada teknenin işlemlerinin tamamlanmasının ardından, Kırcı ve Beycan'ın bugün teknelerini teslim alarak yola çıkmayı planladıkları öğrenildi.

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

Teslim almaya geldikleri tekneden cansız bedenleri çıktı! Ateş yakıp uyuyan 2 arkadaş karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Devlet Hastanesi Kurucaşile Zehirlenme Bartın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri:

Bu kadar bilinçsizlik nasıl olur yahu bedava ölüm

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